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三星云再发通知：12 月起新用户不能使用相册同步功能，明年 8 月彻底停用相册同步

2020/11/16 16:32:08 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月16日消息 今天三星电子官方发布最新的电子邮件通知，表示，为了满足日益增长的云服务需求，自 2021 年 8 月 31 日起 , 三星云将专注提供手机基础数据备份 / 同步和恢复功能 (例如联系人、日历和笔记)，停止对 “相册同步”功能的支持，您在三星云的相册数据也将被删除

三星云将积极协调引入中国本地网盘服务商，为您提供大容量可扩展的相册存储服务，后续你将可以便利使用中国本地网盘继续存储备份你的相册数据。或者将你的数据下载到你的移动设备和 / 或个人电脑上。请注意，如果你迁移到其他网盘服务或下载你的数据到个人设备，这些功能可能会关闭，并且你的数据可能甚至会在正式关闭日期之前被提前删除。你可以继续享受三星云的其他功能，比如备份 / 同步和恢复其他数据（例如联系人、日历和笔记）。具体日程如下：

IT之家获悉，根据三星云的计划，2020年12月1日起，新注册三星账号用户不能使用三星云的相册同步功能，之前用户还可下载三星云的相册数据；2021年6月1日起，停止三星云的相册同步功能，另外三星云的相册数据可继续下载；2021年8月31日，三星云的相册同步功能完全停止，你在三星云的相册数据将被彻底删除。

* 相关数据将于以下两个日期中较早的一天被删除：从您请求下载数据之日起 90 天，或功能最终关闭之日。

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关键词：三星云相册

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