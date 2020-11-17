搭载骁龙 875 ，三星 Galaxy S21 基准测试曝光：击败 Exynos 2100 版本

IT之家 11 月 17 日消息 自搭载 Exynos 处理器的 Galaxy S21 基准测试在网上流出后，已经过去了近两个月的时间，今天早些时候，型号为 SM-G996U 的 Galaxy S21 在 Geekbench 上进行了基准测试，测试显示，该机采用了骁龙 875 芯片组，加上 8GB 的内存。

骁龙 875 SoC 尚未正式公布，但预计该芯片组将采用三丛式 CPU 配置，包括一个 X1 高性能核心、三个 Cortex-A78 核心和四个 Cortex-A55 核心，基准测试证实了该处理器辅以 Adreno 660 图形芯片。

在 Geekbench 中，型号为 SM-G996U 的 Galaxy S21 似乎比 Exynos 2100 版本的表现更好，该设备在单核测试中获得了 1120 分，多核测试中获得了 3319 分。

相比之下，搭载 Exynos 的机型此前的成绩为 1038 / 3060 分，这表明与三星自家芯片组相比，高通提供的解决方案将再次提供更优越的性能。然而，IT之家需要指出的是，早期基准测试并不总是反映最终产品的实际性能。

三星 Galaxy S21 距离正式发布还有几个月的时间，三星可能还没有完成优化。此外，Exynos 的基准测试比最新的骁龙 875 测试要早两个月，这期间可能会发生很多变化。