三星 Galaxy S21 Ultra 保护壳曝光：创新镜头设计传感器更抢眼

根据此前多 方透露的消息，不出意外的话全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将有望提前至明年 1 月发布，包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三个版本，而其中超大杯的 Galaxy S21 Ultra 自然是最特殊、最受瞩目的明星。现在有最新消息，近日有据称是 S21 Ultra 的透明保护壳在网上曝光，使得该机的外观设计再次得到确认。

根据海外爆料达人最新晒出的渲染图来看，与此前曝光的消息基本一致，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将在外观设计尤其机身背部的设计上进行一定的改变，其中最明显的就是在机身背部的左上角有一大块缺口，也就是将以往的后置相机模组向左上角进一步进行调整，这与此前曝光的 Galaxy S21 系列的外观设计基本吻合，也进一步印证了该机将采用全新的镜头模组的爆料，辨识度极高。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy S21 系列将依旧包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三款，除了将首发搭载全新的骁龙 875 外，还将推出搭载自家全新的三 Exynos 2100 移动平台的版本，同为 5nm 工艺制程，均将采用 “1+3+4”八核心设计，其中 “1”为超大核心 Cortex X1，峰值性能比 Cortex A78 高 23%，堪称真正意义上的 “超大核”。此外，S21 Ultra 还将有望同时支持开启 2K 分辨率和 120Hz 高刷新率，搭载一颗全新的 1.08 亿像素传感器，可以将进光量提升 12%，更快更好地拍摄夜景照片，保留更多场景细节。。

据悉，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将有望提前至 2021 年 1 月 14 日正式亮相，将首发搭载高通骁龙 875、三星 Exynos 2100 两款 5nm 旗舰芯片，并且将会在拍照、快充等方面带来更多的亮点。至于更多详细信息，我们拭目以待。