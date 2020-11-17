华为副总裁 Victor Zhang：英国之后应重新审查 5G 禁令

11 月 17 日消息 据《卫报》报道，华为副总裁 Victor Zhang 表示，英国应该在后特朗普时代重新审视其禁止华为进入其 5G 网络的决定，并意识到到这将加剧英国南北差异。

Victor Zhang 发表上述言论之际，英国首相鲍里斯 约翰逊（Boris Johnson）正准备周一会见北方研究小组（Northern Research Group）-- 这个由保守党议员组成的游说团体决心将英国首相的 “（网络）升级议程”变成现实。Victor Zhang 敦促英国要坚持作为第一次工业革命发源地的本源，并表示英国政府不能在 5G 革命中落后。

在白宫的施压下，英国在 7 月推翻了允许华为作为市场参与份额受限的 5G 供应商的决定，相反，英国政府命令电信运营商们必须在 2027 年之前彻底将华为的设备从 5G 网络中移除。

当时，英国政府官员表示，这种逆转不是因为对华为构成的安全威胁进行了新的分析，而是因为 Trump 政府决定禁止华为使用美国半导体芯片。

Victor Zhang 说：“这一决定将对英国产生巨大的经济影响。英国希望看到伦敦、英国东南部、中部和北部之间的投资平衡。世界一流的网络连接对于实现这一目标至关重要，如果没有这样的网络连接，要弥合英国经济失衡的差距非常困难。”

他补充说：“这将导致 5G 的推出延迟三年，这将产生巨大的经济影响。许多人对这一延迟的影响程度感到惊讶。独立研究公司 Assembly 进行的第三方研究显示，这一延迟将造成 182 亿英镑的影响。”

“研究表明，这将扩大南北数字鸿沟。在北部地区，宽带传输和速度已经远远落后于伦敦和东南部地区。5G 部署的延迟将使这种状况进一步恶化。政府承诺到 2025 年实现超高速宽带，而（禁令）决定将使得网络升级的目标变得无法实现。”

如果 5G 在全国范围内无拖延地交付，其预期经济效益的四分之三可能会出现在伦敦和东南部以外的地区。

Victor Zhang 敦促英国政府官员们重新考虑（禁令）决定，并表示：“我希望政府保持开放的态度，他们需要重新审视经济后果，看看是否有更好的出路。”

他补充说：“作为一家全球性企业，我们希望与英国政府合作，以确保他们拥有确保增长的政策。这一决定是出于政治考虑，其动机是美国对华为的看法，而非英国。这实际上不是出于安全考虑”，他希望美国新政府将采取与特朗普政府不同的态度和方式。

Victor Zhang 还表示担心英国作为一个开放、自由贸易国家的传统角色受到挑战。

他说：“英国是第一次工业革命的发源地，它将引领数字革命。英国拥有制定正确政策以占据创新领域领先地位的 DNA。”

华为批评者声称，尽管华为拥有独立的股东结构，但中国政府随时都可能指示该公司对英国通信进行监视。

Victor Zhang 指出，“GCHQ 得出的结论是，技术风险是可控的，议会的两个特别委员会也是如此。就我个人而言，我认为英国没有安全方面的理由停止使用华为。美国通过对华为制裁向英国施压，而在这些新的不合理制裁的影响下，英国做出了回应。”