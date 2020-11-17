首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>通信

苹果谷歌加入 Next G 联盟：分析称 6G 或现标准分裂状态

C114中国通信网 2020/11/17 13:35:54 责编：远洋
评论：

据外媒报道，近日，苹果和谷歌纷纷宣布加入上个月刚成立的致力于 6G 发展的北美贸易组织 --“Next G Alliance”（下一个 G 联盟）。该联盟由美国电信行业解决方案联盟（ATIS）牵头成立，目的在于推动北美在 6G 及未来移动技术方面的领导地位。

Next G Alliance 的创始成员包括 AT&T、贝尔加拿大、Ciena、爱立信、Facebook、InterDigital、JMA Wireless、微软、诺基亚、高通、三星、TELUS、Telnyx、T-Mobile、US Cellular 和 Verizon。

在苹果和谷歌之前，Charter Communications、思科、HPE、英特尔、是德科技、LG 电子、Mavenir、MITRE 和 VMware 成为最新加入 Next G Alliance 的公司。

据悉，Next G Alliance 将于本周举行其第一次会议。

外媒称，Next G Alliance 源于 ATIS 内部的一项行动，该行动旨在为北美地区制定一种有组织的方式来实现针对 5G 及未来无线技术。ATIS 负责人在谈到理由时表示：“当世界正在探索点亮 6G 之路的机会时，美国必须及时采取关键行动，以确保在 6G 创新和发展中毫无疑问的领导地位。”

ATIS CEO Susan Miller 今年 5 月份表示：“鉴于地缘政治形势，旧的领导模式将不会在新未来中发挥作用。如果美国真的要维持其领导地位，就必须以一种新的方式行动。”

6G 预计将于 2030 年左右在市场上商用，全球无线产业已经开始在 6G 技术上进行了广泛研究工作。但是，人们越来越担心，中美之间的地缘政治态势最终可能会影响 6G 标准工作 -- 这样可能会导致出现美国有一个技术版本，中国也有一个技术版本，而这两个技术版本不可互操作

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果谷歌6G

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用