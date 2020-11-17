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苹果 M1 芯片 MacBook Air SSD 写入速度达 2190 MB/s：是以前型号的两倍

2020/11/17 12:54:23 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家11月17日消息 据外媒 MacRumors 报道，随着用户开始收到新款 M1 芯片 Mac，更多的基准测试也相继出炉。有用户分享了一款 256GB 版本的 M1 芯片 MacBook Air 的 SSD 基准测试。

基准测试结果表明，新款 MacBook Air 固态硬盘的写入速度约为以前型号的两倍，写入速度为 2190 MB/s，读取速度为 2675 MB/s。

IT之家了解到，苹果在发布时便提及了这方面的性能提升，并将速度提高归功于 M1 芯片的存储控制器以及新的闪存技术。

M1 芯片的存储控制器和先进的闪存技术，将固态硬盘性能最高提速至 2 倍，预览海量图片或导入大文件都快过以往。

彼时，苹果表示，其于 2020 年 10 月使用试生产的配备 Apple M1 芯片和 16GB RAM 的 13 英寸 MacBook Pro 系统进行了这项测试。性能结果采用特定行业标准基准测算得出。PC 配置来自于过去 12 个月内的公开销售数据。性能测试在特定电脑系统上进行，能够大致反映 MacBook Pro 的性能。

MacRumors 表示，有人指出 2019/2020 英特尔芯片版本的‌MacBook Air 实际上采用了较 2018 款更慢的 SSD。而 2019/2020 年 MacBook Air 固态硬盘读取速度为 1319 MB/s，写入速度为 1007 MB/s。

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关键词：苹果芯片MacBook

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