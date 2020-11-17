DigiTimes：渠道人士称苹果 iPhone 13 系列将确认包含四款机型，相机再升级

IT之家 11 月 17 日消息 上周，苹果 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 已开放购买，其中 Pro Max 9299 元起。

半导体渠道权威媒体 DigiTimes 今日发表《iPhone 12 Pro Max 零组件 12 月加单猛 传 iPhone 13 将有四款上阵》一文，阐述了当前苹果 iPhone 12 系列的供需关系。

苹果 iPhone 12 系列零组件出货需求持续强劲，业者透露，目前 Pro 和 Pro Max 系列 VCM 订单透明度清晰，至少到 2020 年末已无问题，现有 VCM 供应链已经在商订 2023 年零组件开模计划。

此外，2021、2022 年零部件规格大致确定，也确认了 iPhone 13（暂称）系列将维持与 2020 年相仿的 4 种型号划分。预期 2021 年手机市场仍将非常热闹，苹果 iPhone 13 有望维持 2020 年 mini、13、Pro、Pro Max 4 种尺寸与命名。

从 iPhone 13 系列的 VCM 供应来看，前两大日系厂商如阿尔卑斯山，三美仍为供应主力。虽然市场频传大立光隶属投资公司大阳科技正强攻 iPhone 13 所用 VCM 组件，但供应链认为近期不会对现有厂商造成影响，具体竞争力将视未来性价比决定。

业者披露，近期 iPhone 12 市场接受度较高，零组件出货高于先前预期。估计一部 iPhone 照相模组中的 VCM 部件用量约 4-6 颗，最近的 iPhone 12 Pro.Pro Max 需求大开，主要拉货动能相对集中于如 Mitsumi 等供货 Pro 系列的业者。

供应链从业者揭示，iPhone 13 相机模组将有所升级，但 VCM 部件变化应该不大，目前 iPhone 11 系列零组件也都还在持续出货中，市场则看好苹果拿下日系的敦吉等厂商。但相关业者表示，强调不针对特定客户、品牌、产品订单等市场说法，做出公开评论。

▲iPhone 12 mini(左)与 iPhone 12(右)的拆机对比图

DigiTimes 还表示，在「后华为时代」下，Android 阵营的 “友商”进军华为现占版图已是现在进行式。供应链传出，如 OPPO 等厂商积极抢进，有望覆盖 2020 年华为禁令后的订单缺口。

IT之家了解到，知名分析师郭明錤曾表示，苹果将在 iPhone 13 首度采用电池软板技术，以节省内部空间与降低成本，并预测苹果 iPhone 13 系列将包括 4 款机型，其中 Pro/Max 广角相机升级为 f/1.8、6P 与自动对焦的超广角相机。