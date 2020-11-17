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微软和 Azul 正将 JDK 移植到苹果 M1 Mac

2020/11/17 22:03:18 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月17日消息 在 11 月 11 日凌晨的发布会上，苹果公司推出了首款自研基于 ARM 架构的 Mac 芯片 M1，配备 8 核中央处理器、8 核图形处理器和 16 核架构的神经网络引擎，CPU、GPU、机器学习的性能及能效，较目前的产品都有明显提升。苹果自研 M1 将采用目前行业最先进的 5nm 工艺打造，集成 160 亿个晶体管。

IT之家获悉，近期，微软和Azul Systems 合作正在将基于openjdk/[email protected] 构建版本面向macOS+AArch64（也就是Apple Silicon）开发移植。微软在GitHub相关页面表示，我们和Azul Systems一起在JEP 391上开发相关的补丁，将其上传到OpenJDK项目中。WIP分支可以在这里找到：https://github.com/openjdk/aarch64-port/tree/jdk-macos

项目访问地址：https://github.com/microsoft/openjdk-aarch64/releases/tag/16-ea%2B10-macos

今天是苹果新款M1 Mac的正式发布日，在预订客户等待设备的同时，苹果也开始了新款MacBook Air、13英寸MacBook Pro和Mac mini的 Apple Store 店内销售。

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关键词：M1 MacJDK微软

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