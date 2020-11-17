微软 Win10 预览版 19042.661 发布：改进黑暗模式，修复潜在数据丢失 Bug

IT之家11月17日消息 外媒 Windows Latest 报道，Windows 10 内置黑暗模式，但它有一个奇怪的混合黑暗模式 Bug。当同时引入了深色模式和浅色模式的元素，这就会产生一些看起来有点古怪的东西。

当你右键点击一个文件，打开属性菜单时，会发现这个问题很明显，这两个主题的元素都会出现。同样，当使用暗色主题时，文件资源管理器或控制面板中的一些对话框和窗口由于黑色上的黑色文本而无法阅读。

看起来，目前在发布预览通道中供测试人员使用的 Windows 10 Build 19042.661 终于修复了操作系统中的黑暗模式 Bug。

通过这个预览补丁，微软还修复了一个问题，当你试图进行就地升级时，Media Creation Tool（媒体创建工具）会被破坏。

正如我们上周报道的那样，Windows 10 版本 2009 中的一个错误迫使用户重新安装操作系统，而不保存他们的文件、应用程序或个人设置。

IT之家获悉，Windows 10 就地升级是一个基于向导的过程，使用简单的 Windows 安装程序修复。当 Windows 10 出现足够多的问题时，建议用户进行就地升级。

在 Media Creation Too 或 Windows 10 设置工具中，你可以选择 “现在升级这台电脑”，然后选择 “保留你的文件和应用”，进行就地升级。不幸的是，Windows 10 20H2 启用包破坏了这一功能，你将无法保留所有的文件和程序。

好消息是，Windows 10 预览版 Build 19042.661 终于修复了该问题，所以很有可能在 12 月 8 日为大家发布的下一个星期二补丁中得到解决。

遗憾的是，微软仍然没有修复一个长期存在的 Bug，会导致 Windows 10 在非 SSD 硬盘上错误地执行 TRIM 命令。