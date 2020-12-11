重大进展，Docker 开发预览版即将支持苹果 Mac M1 芯片

IT之家 12 月 11 日消息 今年 11 月，苹果发布了 M1 Mac 设备，Mac 设备开始转向 ARM 生态。尽管 Docker 在最初的 Apple Silicon 发布会上被苹果提及，但要想让它在 M1 Mac 上运行，仍然需要很多步骤。今年 11 月，Docker 表示，将在苹果 Silicon Mac 上运行，但还有几个障碍需要克服。现在情况发生了重大突破改变。

IT之家获悉，thaJeztah 在 GitHub 的 “Docker Desktop 支持 Apple Silicon”话题下回复，团队已经取得了重大进展。Docker 将很快发布 Docker Desktop for Apple Silicon 的预览版本，将使用开发者预览计划来发布预览版本。了解更多关于开发者预览计划的信息：https://www.docker.com/blog/expanding-dockers-developer-preview-program/

不过，这些仍然是预览版，有些部分还没有工作，Docker 正在与其他伙伴合作，以修复一些错误。而支持内容和不支持内容的细节将在预览版发布时提供。

此前 De St Paer-Gotch 表示，苹果的变化意味着该公司需要将其“管道”转移到苹果新的管理程序框架上。而且它还依赖于其他公司的软件，这些公司同样还在努力适配 Apple Silicon 。