微信 Android 版 7.0.21 内测版更新：音视频编辑组件断点续传、优化性能

IT之家11月18日消息 据网友投递，今日，微信 Android 版迎来 7.0.21 内测版更新。更新内容不多，大部分是优化上一个版本的已知问题。

本次更新概要如下

小程序

connectWifi Android 10适配，关注相关功能是否正常 fix video hls播放失败，关注video相关播放功能是否正常 fix setBLEMTU 超时，关注相关功能是否fix 视频播放音频抢占相关逻辑修改，关注视频声音是否正常 关注发送给好友相关功能是否正常 websocket细分返回的错误信息 音视频编辑组件网络流添加断点续传功能，能对网络资源进行缓存，关注相关功能点 音视频编辑组件网络流添加seek支持，关注seek稳定性 音视频编辑组件硬编码改成兼容性更好的VBR（动态码率）模式，编解码速度更快

小游戏

connectWifi Android 10适配，关注相关功能是否正常 fix video hls播放失败，关注video相关播放功能是否正常 fix setBLEMTU 超时，关注相关功能是否fix 视频播放音频抢占相关逻辑修改，关注视频声音是否正常 关注发送给好友相关功能是否正常 websocket细分返回的错误信息 修复部分Image组件导致内存泄露问题，关注小游戏运行过程中稳定性 音视频编辑组件网络流添加断点续传功能，能对网络资源进行缓存，关注相关功能点 音视频编辑组件网络流添加seek支持，关注seek稳定性 音视频编辑组件硬编码改成兼容性更好的VBR（动态码率）模式，编解码速度更快 小游戏性能优化方案渲染层更新，关注物理以及骨骼动画是否正常

微信安卓内测版 7.0.21（内部版本：654316816）：点此下载

文件 MD5：

d7dcf86b89d1418b43b7d7608f1d48fe

微信安卓内测版7.0.21 64 位（内部版本：654316817）：点此下载

文件 MD5：

6753a5d656d4006d436af9d33b897790

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