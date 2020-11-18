打开 Dock 上所有 App，苹果 M1 MacBook Air 用时只需不到 20 秒

IT之家 11 月 18 日消息 我们已经看到了足够多的评测和基准，知道苹果 Silicon M1 MacBook Pro、MacBook Air 和 Mac mini 与上一代英特尔机型相比，提供了极为出色的性能，但仍有新的测试出来，证明苹果的芯片到底有多厉害。

MacRumors 论坛成员 iChan 在基础款 M1 MacBook Air 上做了一个测试，打开 dock 中的每一个默认应用，然后在最后打开 Activity Monitor 查看内存利用率。

IT之家了解到，MacBook Air 能够无缝地打开每一个应用，即使打开的应用数量不断增加，也不会有任何卡顿。Safari、地图、邮件、信息、Keynote、Numbers、Pages、App Store、Notes、Reminders 等应用到最后都在运行，而机器中 8GB 的统一内存处理起来也没有问题。到最后，在所有应用都运行起来的情况下，内存占用为 3.38GB，总耗时不到 20 秒。

苹果 M1 MacBook Air 在 8GB 内存的情况下实现了这一点，而且没有内置风扇进行散热，这是非常惊人的表现。MacBook Air 和苹果的其他 M1 Mac 在各种基准测试和速度测试中都表现出色，全面击败了更高端的基于英特尔的机器。