首批苹果 M1 Mac 已支持在欧洲、亚洲和澳大利亚 Apple Store 店内提货

IT之家11月16日消息 在 11 月 11 日凌晨的发布会上，苹果公司推出了首款自研基于 ARM 架构的 Mac 芯片 M1，配备 8 核中央处理器、8 核图形处理器和 16 核架构的神经网络引擎，CPU、GPU、机器学习的性能及能效，较目前的产品都有明显提升。苹果自研 M1 将采用目前行业最先进的 5nm 工艺打造，集成 160 亿个晶体管。

外媒MacRumors报道，今天是苹果新款M1 Mac的正式发布日，在预订客户等待设备的同时，苹果也开始了新款MacBook Air、13英寸MacBook Pro和Mac mini的 Apple Store 店内销售。

IT之家获悉，现在欧洲、亚洲和澳大利亚的许多客户现在可以在苹果网站或Apple Store应用中下单，并安排在当地零售店进行店内提货。

例如，在英国 Apple 在线商店进行快速抽查后发现，英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰的大多数商店今天或明天都有现货可供顾客购买。同样的情况也出现在欧洲其他可以到店取货的国家和地区，包括西班牙、德国、意大利和荷兰的商店。

在很多情况下，今天下单到家的订单最快也要到11月25日才能到货，不过根据地点不同，可能会有例外。美国门店的店内取货预计将在今天晚些时候开始提供。

初步报告显示，苹果M1 Mac的速度明显快于它们所取代的机型，而且比许多带有“Pro”代号的英特尔Mac更快。事实上，苹果的M1 Mac在单核性能上比其他Mac都要快，而在多核性能上，则比高端的16英寸MacBook Pro机型还要快。

在Rosetta 2转译器下模拟x86时，M1 Mac的单核性能更快，至于GPU性能，集成显卡的性能优于英伟达 GeForce GTX 1050 Ti和AMD Radeon RX 560。