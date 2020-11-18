三星为 5 年前的 Galaxy S6 和 Note 5 推出新的固件更新

IT之家 11 月 18 日消息 三星对 Galaxy S6 系列和 Galaxy Note 5 的支持在几年前就结束了，考虑到它们的年龄，大多数用户现在可能已经升级新机了，但这并没有阻止三星为这些设备推出新的固件更新。

三星开始为 Galaxy Note 5（固件版本 N920SKSS2DTJ2）和 Galaxy S6 系列（固件版本 G92xSKSS3ETJ1 和 G928SKSS3DTJ3）推出固件更新，该固件一开始在韩国推送，之后又扩大到了欧洲和拉丁美洲。

更新日志中提到了加入安全相关的稳定代码，不过这些设备仍然继续运行 Android 7.0 Nougat 和 2018 年 9 月的安全补丁。目前还不清楚是否有其他重要的改动。SamMobile 表示，三星是发现了一个需要立即解决的漏洞，因此进行了突击更新。

IT之家了解到，这并不是三星第一次为 Galaxy S6 推出惊喜更新。去年年初，该公司在发现了一个漏洞后，向 Galaxy S6 系列的阿联酋版本推出了 2019 年 1 月的安全更新。

三星的 Galaxy S6 系列和 Galaxy Note 5 早在 2015 年就已经发布了，可能大多数三星的粉丝都在过去两年中都已经升级了他们的设备。