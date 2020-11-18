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原生支持 Mac：谷歌发布针对 Apple Silicon 优化的新版 Chrome 87 浏览器

2020/11/18 9:17:37 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 11 月 18 日消息 谷歌今天发布了多个平台的 Chrome 87 正式版浏览器，谷歌称此次更新是多年来 Chrome 浏览器性能的最大提升，其中 Mac 版还有专门针对 Apple Silicon 进行优化的版本，将原生运行在苹果基于 Arm 处理器的新款 Mac 上。

不过 Chrome 团队在 Twitter 上指出，针对 Apple Silicon 进行优化的版本的推出遇到了 “麻烦”，今天暂停推出，将从明天开始恢复推出。届时用户只要访问 Chrome 浏览器下载页面，就可以在 Apple Silicon Mac 上下载新版 Chrome 浏览器。在该页面上，可以选择 “使用英特尔芯片的 Mac”和 “使用苹果芯片的 Mac”的不同 Chrome 版本。

IT之家了解到，之前为英特尔 Mac 设计的 Chrome 浏览器版本可以在装有 Rosetta 2 的 Mac 上运行，但新的 Mac 用户可以下载 Apple Silicon 的专用版本，因为它针对新芯片进行了更好的优化，运行效果会更好。

那些今天早些时候已经下载了 M1 版 Chrome 浏览器的用户可能会遇到一些崩溃问题，谷歌在其网站上提供了一个解决方法。

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关键词：MacChrome

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