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Chrome 87 正式版发布：获多年来最大性能提升

2020/11/18 7:45:37 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 11 月 18 日消息 谷歌今天发布了 Chrome 87 正式版，谷歌称此次更新是多年来 Chrome 浏览器性能的最大提升。

新的 Chrome 更新还通过更好地管理资源的标签节流，降低 CPU 使用率，从而提高性能。非活动标签不再频繁地唤醒 CPU，增加电池续航，因此 Chrome 的 CPU 占用率是之前的1/5，电池续航提高了 1.25 小时。

谷歌表示，Chrome 的启动速度最高可提高 25%，加载页面的速度最高可提高 7%。

安卓版 Chrome 浏览器的性能也将得到提升。谷歌表示，当向后和向前移动时，页面将 “几乎瞬间”加载，该公司将在 Chrome 87 中逐步推出后退 / 前进缓存功能。

还有新的 Chrome 动作，让删除浏览器历史记录等任务可以从地址栏完成（只需输入删除我的历史记录之类的内容），还有一个新的功能，用于搜索你打开的标签页。在不久的将来，谷歌计划在 Chrome 中加入卡牌功能，可以帮助你回到最近访问过的和相关的内容。

此外IT之家了解到，macOS 版 Chrome 87 还更新了图标，现在，Chrome 浏览器的图标背后采用了白色背景，在之前版本的 Chrome 浏览器中没有白色背景，只是标准的彩色 Chrome 标志，为了适配 macOS Big Sur 的设计。

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关键词：Chrome

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