由于续航等问题， 三星暂停多款旧旗舰的 OneUI 3.0 Beta 版更新

IT之家11月18日消息 三星已经在本月初向 Galaxy S20 和 Note 20 系列推出了基于 Android 11 的 OneUI 3.0 beta 更新。

据外媒 Tizenhelp 报道，三星昨日宣布将暂停推出为部分旗舰机型推送 OneUI 3.0 beta 版更新，“我们正在努力稳定自从 beta 版发布以来出现的错误，待稳化工作完成一定程度后，S10 等机型将依次开启”。

▲ 图源 Tizenhelp

三星社区用户反馈称，新版本的 bug 主要表现为更新后 Note 10 和 Note 10 + 设备的电量很快耗尽。还有一些 Note 10 用户表示 App 崩溃和系统的整体不稳定等。

IT之家了解到，目前三星 Galaxy S10、S10+、S10e、Galaxy Z Flip、Galaxy Fold 2 等型号的 OneUI 3.0 Beta 更新现已无限期推迟。

目前尚不清楚这些 bug 是否会改变正式版 OneUI 3 的发布日期，也不清楚是否会影响国内用户的更新进程，但由于该 bug 仅影响部分旧款旗舰，因此可以假设 Galaxy S20 系列和 Note 20 系列将继续按计划更新。