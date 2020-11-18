蔚来创始人李斌：我们肯定会进入轿车市场

北京时间 11 月 18 日早间消息，蔚来汽车（NYSE：NIO）今日发布了该公司截至 9 月 30 日的 2020 年第三季度财报。

报告显示，蔚来汽车第三季度总营收为人民币 45.260 亿元（约合 6.666 亿美元），与去年同期相比增长 146.4%，与上一季度相比增长 21.7%；净亏损为人民币 10.470 亿元（约合 1.542 亿美元），与去年同期相比收窄 58.5%，与上一季度相比收窄 11.0%；归属于公司普通股股东的净亏损为人民币 11.879 亿元（约合 1.750 亿美元），与去年同期相比收窄 53.5%，与上一季度相比收窄 1.6%。

财报发布后，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌，CFO 奉玮，财务副总裁曲玉，资本市场和投资者关系部助理副总 Jade Wei 出席了随后召开的电话会议，对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

以下是分析是问答环节部分内容：

瑞士信贷分析师 Bin Wang：有两个关于毛利率和新产品的问题。毛利率方面，想请问有一些因素有没有被考虑到其中，比如说我们之前要取消电池的贴息，这个我刚没有看到曲玉的解释，想知道这部分是否会有助于毛利率的改善？第二，江淮的生产安排是否导致已经没有规模效应了，因为我也没听到曲玉解释规模效应的帮助？ 往前看，如果 BaaS 更多地被使用，BaaS 是一个对毛利率增长产生正面推动的因素吗？还是负面？能不能请管理层量化一下？100 度电的电池对毛利率的影响是正面还是负面？如果有 50%-60% 的用户都采用 100 度电的电池，对于毛利率的增长有多大的促进？双积分会算在新车毛利率里面吗？因为刚才好像没有听到相关的解释。最后，三季度有没有一些一次性的因素？因为我们的友商，比如理想汽车，他们有一个一次性的宁德时代的返利，公司在三季度有没有在电池方面一次性的营收？第二个问题关于新产品，蔚来两个新产品都是轿车，一般来说，轿车可能价格会低一些，毛利率也会低一些，公司有没有计划做一个比 ES8 更大的 SUV，比如 ES9，我这样问是因为我们友商的下一款车是一款更大的 SUV。而且因为之前我们有发布一款 EVE 的 MPV 产品，更大的车型应该有更高毛利。

李斌：长期来讲，随着我们的量的增加，制造成本和生产效率还会有改善的空间，当然到了一定程度制造成本就不会下降了，但是目前来看还是有下降的空间，三季度的贡献肯定比二季度小一些，越往后肯定越小，我们预计明年一月份到 7500 台的产能之后，还是会有下降，但不会下降太多了。关于 BaaS 业务，公司会把电池和整车分别销售给电池资产公司和用户，并且同步确认收入，所以整体上来讲是不影响整车的毛利的。但是从长期的角度来讲，因为我们提供电池升级服务，它会增加我们整车以外的毛利，我们的电池升级服务还是有毛利的，所以从这个角度来讲，它不会影响整车的毛利，但是长期来讲会增加我们非整车的毛利。新车积分我们算在其他收入里面，这个同特斯拉不同，他们把积分算在整车毛利里面，所以对于蔚来而言，它提升的是整车以为的毛利。关于新产品的布局，我们有自己非常完整的市场进入计划，从策略的角度来讲，ES8 的发布代表我们从中大型的 SUV 市场进入，然后到中型的 SUV，到紧凑型 SUV，轿车市场我们是肯定要进入的，而下一步就是进入轿车的细分市场，总体的逻辑还是要平衡细分市场的大小，当然有一些比较小众的市场，现在不是我们的重点。