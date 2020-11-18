拼多多百亿补贴上架苹果 M1 版 MacBook Air/Pro ：售价 7499 元起

IT之家11月18日消息 搭载 M1 芯片的苹果新款 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 、Mac mini在11月17日正式发售。现在IT之家获悉，拼多多百亿补贴苹果专区已经上架M1芯片版MacBook Air的补贴优惠价。

其中MacBook Air 13.3英寸M1版8GB+256G售价7499元，8GB+512GB售价9299元。MacBook Pro 13英寸M1版8GB+256GB售价9299元。将在11月24日发货。

下面是苹果官网M1 Mac售价：

MacBook Air M1 芯片（8 核心 CPU+7 核心 GPU）+8GB 统一内存 + 256GB SSD 售价 7999 元；M1 芯片（8 核心 CPU+8 核心 GPU）+8GB 统一内存 + 512GB SSD 售价 9799 元。

MacBook Pro M1 芯片（8 核心 CPU+8 核心 GPU）+8GB 统一内存 + 256GB SSD 售价 9999 元；M1 芯片（8 核心 CPU+8 核心 GPU）+8GB 统一内存 + 512GB SSD 售价 11499 元。

Mac mini 售价 5299 元起。

苹果表示，M1芯片的系统性能最高可提升3.5倍，图形性能最高可提升6倍，机器学习最高可提升15倍，同时使电池续航比上一代Mac长2倍。该芯片集8核CPU、最高8核GPU、16核神经引擎、统一内存架构、I/O等功能于一身。

令人印象深刻的是，基准测试结果显示，搭载M1芯片的新款MacBook Air性能优于高端的16英寸MacBook Pro。

IT之家了解到，MacBook Air 拥有最长 18 小时电池续航，支持触控 ID；MacBook Pro 则拥有最长 20 小时电池续航，支持触控栏和触控 ID。

屏幕方面，MacBook Air 与 MacBook Pro 均采用 IPS 技术的 LED 背光显示屏，支持 P3 广色域与原彩显示技术。其中，MacBook Air 支持 400 尼特亮度，MacBook Pro 支持 500 尼特亮度。

新款 Mac mini 最高可达 16GB 统一内存与 2TB 存储，可同时支持一台最高达 6K 的显示器和一台最高达 4K 的显示器，支持 802.11ax Wi-Fi 6 与蓝牙 5.0 无线技术。

接口方面，新款 Mac mini 配备两个雷雳 / USB 4 端口、两个 USB-A 端口、HDMI 2.0 端口、千兆以太网端口以及 3.5 毫米耳机插孔，其 HDMI 2.0 端口支持多声道音频输出。

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