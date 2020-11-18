大疆 T30、T10 植保无人机发布，功率可达 11 千瓦

IT之家 11 月 18 日消息 近年来，农业无人机的应用飞速发展，作业场景由之前的单纯喷洒，逐步扩展到了水稻直播、饲料飞播，肥料飞播等。适用的农作物由之前的水稻、小麦，扩展到了柑橘、苹果、棉花、烟叶等作物。在 11 月 09 日的发布会上，大疆发布了 T30、T10 两款植保无人机新品。11 月 17 日，大疆官方微博发布了 T30的实际演示视频，工作人员向正在悬停的无人机泼洒沙土、大桶水，其飞行丝毫不受影响。

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数字农业新旗舰机 T30，是如今市面上综合性能最强大的植保机，最大载重可达 30 公斤，满载下，整机最大功耗可达 11 千瓦。T30 配备 30 升超大药箱，全新 16 喷头布局，9 米超大喷幅，8 组电磁阀独立变频控制，1 小时可喷洒大田 240 亩，效率达人工的 100 倍。

相比于精灵、御 Mavic 等民用机型，T30 配备了大功率球形雷达、双 FPV 摄像头、高亮探照灯等豪华配置。全新智能飞行电池系统容量 29000mAh，电压 51.8V，单电可循环 1000 次。搭载充电站或充电管家，10 分钟完成极速充电，仅需两组智能电池即可循环作业。为了满足如此容量电池的高速充电，T30 套装配备了一台燃油发电机，不得不让人感叹。

为了满足农药、肥料喷洒的工况，T30 整机防护等级 IP67，控制模块采用全封闭式结构，核心元件三层防护，不仅能够防水，而且无惧有腐蚀性的农药、肥料侵蚀。

该机型实际使用，每小时作业效率高达 240 亩次，效率远高于人工喷洒。有着全新智能航线模式，自主规划每次作业的最佳航线。配合连续式液位计，实时掌握剩余药量，预测换药点，实现最优药电匹配。自动扫边，喷洒覆盖更全面，植保作业更轻松。

针对南方小地块、中小农场主的 T10 ，则主打性价比，机身轻便，单人即可操作。搭载 10 公斤作业箱，T10 植保无人飞机喷幅可达 5 m，大田作业效率每小时 100 亩。全新折叠桁架式结构，可实现高效收展，方便搬运，转场作业更从容。

与以往专门喷洒液体无人机不同，T30、T10 型号搭载固体播撒功能，可胜任化肥、种子、饲料等多场景播撒作业。配合数字农业解决方案，实现变量播撒，助力减肥增收。

如今，以植保无人机为代表的空间智能装备，正成为推动中国农田管理变革的新势力。来自大疆农业的数据显示，截止 2020 年 11 月，大疆植保机全国保有量突破 7 万台，2020 年作业面积突破 5 亿亩次，作业覆盖全国 34 个省级行政区的 100 多种作物，如水稻、小麦、玉米、柑橘、苹果、烟叶等，为农户节约了超过 1500 万吨农业用水，帮助成千上万农户解决了植保难题。

IT之家了解到，T30 全能套装售价 54999 元，T10 套装售价 34999 元，截止到 11 月 18 日，官网还没有现货，仅接受预定，订金为 188 元。