苹果推出 App Store 小型企业计划：收入小于 100 万美元，抽成降为 15%

IT之家11月18日消息 一直以来，苹果在自家App Store应用商店平台针对开发者的30%收入分成都是业界争论不休的话题。而今天，苹果宣布推出一项全新的开发者计划，旨在帮助小型企业和独立开发者通过在App Store中商家新一代创新App，以推进业务增长。



具体来说，这项计划惠及广大在App Store销售数字商品和服务的开发者，降低他们的付费App和App内购买相关佣金，若开发者在上一个日历年的收益最高只能达到100万美元，即有资格参加该计划，并享受将至15%的佣金费率。

IT之家了解到，苹果App Store小型企业计划将于2021年1月1日正式启动。苹果表示，当今全球经济面临着史无前例的挑战，而小型企业和独立开发者仍在致力于开拓创新和繁荣发展，因此这项计划推出的时机非常关键。疫情之下，随着企业纷纷转型以适应虚拟世界，App的重要性被提升到了新的高度，为了能够继续接触客户和社区，许多小型企业都推出或扩展了其数字业务。此计划将佣金降低，意味着小型开发者和有抱负的企业家将有更多的资源，用于投资和发展在App Store生态系统中的业务。

关于App Store小型企业和独立开发者计划的详细细节要到12月份才会公布，但苹果目前给出了基本的参与标准：



2020年所有App总收益最高达到100万美元的现有开发者，以及新加入App Store的开发者，可以参与本计划并享受降低的佣金费率。

若参与的开发者收益超过了100万美元的额度，则标准的佣金费率将适用该年度的剩余时间。

若开发者的业务收益在未来的日历年低于100万美元的额度，则他们可以在次年重新获得享受15%佣金的资格。

针对销售数字商品和服务且收益超过100万美元（指开发者扣除佣金后的收入）的App，App Store的标准佣金费率仍为30%。



至于为什么会参与计划的标准设立为100万美元，IT之家从苹果处了解到，苹果在设立100万美元这个数字时，考虑到了非常多的因素，最终发现，这个数字既可以触及到广泛的开发者，同时也可以维持很好的聚焦，将参与计划的人聚焦在小型企业和个体开发者身上，就是这些小型企业和个体开发者，可以给App Store平台带来最大的活力和多样化的产品与服务。同时，苹果发现，在2020年，收入不到100万美元的企业和开发者所遭受到的业务影响是最严重的，所以最终选定了100万美元的标准。



此外，享受此佣金降低政策的小型企业主还可以继续使用苹果的一系列开发工具，包括开发应用程序、编程语言、安全的付费界面，以及逾25万个必备的软件构建模块(API)。

同时，苹果透露，目前在全球175个国家和地区已经拥有超过15亿部苹果设备用户群，支持逾40种语言和180多种当地付款方式，可接受45种货币。仅2019年一年，App Store生态系统在全球就促成了5190 亿美元的交易金额，其中有超过85%完全归第三方开发者和各种规模的公司所有，苹果没有从中抽取费用。苹果称，全新的App Store 小型企业计划将在此基础上更进一步，大举推动数字商业和App创新，创造新的工作岗位，帮助小型开发者和独立开发者继续为用户带来出色的软件。