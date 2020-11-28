苹果推广听歌识曲应用 Shazam，送 5 个月 Apple Music 免费试用

IT之家 11 月 28 日消息 根据外媒 Macrumors 的消息，苹果公司为了推广音乐识别应用 Shazam，将为新用户提供 5 个月 Apple Music 免费试用。

据介绍，苹果公司通常会向没有订阅过 Apple Music 服务的用户提供长达三个月的免费试用，这次的推广是迄今为止最划算的一次。

外媒表示，在 iPhone 或 iPad 上下载 Shazam 应用程序，识别出歌曲后，你会看到在 Apple Music 中播放这首歌曲的选项。点击这个选项，你就会看到五个月免费试用 Apple Music 的按钮了。

据 Shazam 的应用商店页面显示，该服务将持续到 2021 年 1 月 17 日，在英国、美国、澳大利亚、加拿大等国家可以使用。

IT之家了解到，Shazam 是一款可以识别您周围播放的音乐和电视节目的移动应用程序。Shazam 娱乐有限公司于 1999 年由克里斯 · 巴顿、菲利浦 · 英格布雷克特、艾佛利 · 王、迪拉吉 · 穆克吉和马克 · 安东尼 · 哈希创建。2013 年 12 月，公司的首席执行官表示，Shazam 已成为全球十大流行应用。截至 2014 年 8 月，Shazam 已有超过 1 亿月活跃用户，并应用于超过 5 亿台移动设备。2016 年 10 月，Shazam 宣布其移动设备应用已被下载超过 10 亿次。2017 年 12 月，该公司正式被美国苹果以四亿美元收购，成为苹果公司旗下部门。