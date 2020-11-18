啪地一下很快啊，苹果 M1 Mac 和 iPhone 12 Pro 被成功攻破

IT之家11月18日消息 苹果公司推出了首款自研基于 ARM 架构的 Mac 芯片 M1，配备 8 核中央处理器、8 核图形处理器和 16 核架构的神经网络引擎，CPU、GPU、机器学习的性能及能效，较目前的产品都有明显提升。IT之家获悉，苹果自研 M1 将采用目前行业最先进的 5nm 工艺打造，集成 160 亿个晶体管。苹果MacBook Air 、MacBook Pro 13英寸、Mac mini 首批搭载M1芯片。

据腾讯安全表示，玄武实验室第一时间拿到了 MacBook Air M1 来测试它的安全性，并利用新发现的苹果安全漏洞成功攻破了 MacBook 和 iPhone 12 Pro。这可能是第一个公开的能影响 Apple M1 芯片设备的安全漏洞。

腾讯安全表示，近期发现通过对某个漏洞的利用，可以绕过系统对App权限的限制。首先演示了使用最新Apple M1芯片的MacBook上从普通权限提升到root权限。版本号为macOS Big Sur 11.0.1，设备型号是MacBook Air（m1，2020），芯片为M1。

另外腾讯还演示了在iOS上关闭特定App读取相册、通讯录的权限之后，该应用仍然能读取手机相册、通讯录并上传到服务器端。设备型号为iPhone 12 Pro，系统iOS 14.2，





下面是演示视频。