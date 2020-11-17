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苹果官网 iPhone 12 mini 已现货发售，iPhone 12 Pro/Max 仍紧俏需 3-5 周送达

2020/11/17 22:54:14 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月17日消息 苹果 10 月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 已经于 10 月 23 日首发；而 iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 已经于11 月 13 日发售。现在iPhone 12 mini/Pro Max 首周销售过去了，iPhone 12系列的供货情况大大改观。

IT之家通过苹果官网发现，目前iPhone 12 Pro/Max供货最紧缺（3-5周送达），iPhone 12 次之（只需1个工作日），而iPhone 12 mini的货源最充足（有现货）。

iPhone 12 mini 与 iPhone 12 Pro Max 发售价最低5499 元，最高为11899 元。具体为：

  • iPhone 12 mini：64GB 版售价 5499 元，128GB 版售价 5999 元，256GB 版售价 6799 元。

  • iPhone 12 Pro Max：128GB 版售价 9299 元，256GB 版售价 10099 元，512GB 版售价 11899 元。

IT之家报道，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，iPhone 12 mini采用5.4英寸屏幕，iPhone 12 Pro Max采用6.7英寸屏幕，搭载 A14 仿生芯片，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。

此外，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。

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