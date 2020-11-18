vivo 全新手机系统 OriginOS 最新适配计划明天公布

IT之家11月18日消息 vivo今天在深圳举行OriginOS特别活动，正式发布全新的手机操作系统OriginOS。OriginOS把“本原做设计，设计为本原”作为原则，把用户熟悉的元素和惊喜的设计重新组合，不夸大功能、不忽视细节，创造极致的体验。

OriginOS官方表示，OriginOS精彩未完待续，明天早上 10 点2020 vivo开发者大会 OriginOS专场将带来更多功能、技术解读，最新适配计划也将会在会议上公布，敬请期待！

OriginOS搭载了全新华容网格桌面网格体系，OriginOS搭载了全新桌面网格体系，契合白银分割率，灵活自由地展现桌面每一个元素的魅力。你可以通过一个个基础单元便能创造出各种各样充满想象力的布局组合。另外还有原子通知、原子随身听、原子组件库、导航手势等。

IT之家获悉，OriginOS支持天空视窗，将真实的自然现象带到了桌面，在这里，各种天气现象都收纳其中…一片云层的形状、大小以及密度，都是模拟及采样了不同地区的上千种景别绘制出来。甚至，连云层的移动速度都会因风力大小而有不同的表现。

OriginOS支持全新导航手势。不需要阅读复杂的引导，只通过点击操作，就能完成26种导航组合，几乎涵盖了主流的操作方式。不仅满足了原有的使用习惯，更为创造专属于你的手势组合提供了极大的想象空间。