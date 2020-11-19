苹果支付 1.13 亿美元与美 33 个州和解 iPhone“降速门”指控

IT之家 11 月 19 日消息 今年早些时候，多个州对苹果 iPhone 的 “降速”行为展开调查，旨在确定苹果通过电源管理使老款 iPhone 变慢的行为是否“违反了欺骗性贸易惯例法”。

据《华盛顿邮报》报道，目前调查已经结束，苹果选择支付 1.13 亿美元来解决此事。苹果还同意今后对 iOS 设备的类似改动更加透明，提供更多关于电池健康和电源管理的细节。

亚利桑那州司法部长 Mark Brnovich 在一份声明中表示，他致力于防止科技公司操纵消费者：“大科技公司必须停止操纵消费者，并告诉他们有关其做法和产品的全部真相。如果这些巨头科技公司对用户隐瞒真相，我将致力于追究他们的责任。”

此次调查涉及 34 个州和哥伦比亚特区，涉及 2017 年苹果在 iOS 10.2.1 中悄悄为 iPhone 增加电源管理功能后陷入的争议。

苹果的这一功能旨在消除老款 iPhone 因电池耗尽而出现的意外关机现象，但它是通过降低化学老化电池的设备的最大性能来实现的。

苹果在发布更新时并没有披露降速功能，当发现 iPhone 性能被降级时，用户感到非常愤怒。虽然苹果表示，其实施该功能是为了确保 iPhone 在电池开始失效的情况下也能尽可能地持续使用，但用户和监管机构认为这是计划性报废的证据。

IT之家了解到，在降速被发现后，苹果公司道歉并启动了一项电池更换计划，该公司以 29 美元的价格为旧设备提供电池，更换失效的电池可以成功修复导致关机的问题。

苹果还在 iOS 系统中增加了新的电池管理功能，鼓励用户在需要时更换电池，并允许关闭节能模式。苹果也已经掏出 5 亿美元来解决这个问题的集体诉讼。