Facebook 内容管理员：公司强迫他们冒着生命危险返回办公室

据报道，来自美国和欧洲的 200 多位 Facebook 内容管理员向 Facebook 首席执行官马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）写了一封公开信，要求他允许他们在新型冠状病毒大流行期间留在家中工作。

这封公开信于周三发布，信中写道：“我们，以下署名的 Facebook 内容管理员以及 Facebook 员工，对您决定在疫情期间冒着我们、我们的同事和亲人的生命危险来维持 Facebook 利润的行为，表示很失望。”

“就在允许内容管理员居家工作的数月之后，面对着让 Facebook 免于仇恨和虚假信息的巨大压力，您迫使我们回到了办公室。”

内容管理员表示，希望 Facebook 可以继续坚持居家工作，同时提供风险补贴、停止外包，并给予 “真正的”医疗保健和精神护理服务。

Facebook 的一位发言人表示，公司对其内容管理员的所作所为表示赞赏，并决定将他们的健康和安全放在首位。

作为全球最大的社交媒体巨头之一，Facebook 一直在努力让自己的平台上不出现有问题的帖子、照片和视频，它将大部分内容都外包给了埃森哲（Accenture）和 CPL 等公司。

员工们在信中写道：“在新冠疫情大流行之前，内容审核无疑是 Facebook 中最残酷的工作。我们一连几个小时都在暴力和虐待儿童的问题上苦苦挣扎。而在新冠疫情大流行期间，负责儿童虐待内容的管理员的工作任务增加了，却并没有得到额外的报酬和支持。”

这封公开信也同时抄送给了 Facebook 首席运营官谢丽尔 · 桑德伯格（Sheryl Sandberg）以及埃森哲（Accenture）首席执行官朱莉 · 斯威特（Julie Sweet）和 CPL 首席执行官安妮 · 赫拉蒂（Anne Heraty）。

“现如今，除了面对巨大的心理伤害，坚持工作还意味着我们要冒险进入一个个危险地带。在好几个办公室中，都存在新冠肺炎感染病例。员工们已经要求 Facebook 的领导层，以及埃森哲和 CPL 等外包公司的领导层，采取紧急措施保护我们，重视我们的工作。然而你们拒绝了，我们决定写这封信是因为我们别无选择。”

就在上个月，有媒体报道，尽管有一些保护措施，但 CPL 的 Facebook 内容管理员还是被迫在都柏林的办公室工作，而 Facebook 自己的员工则可以在家工作。

这些外包内容管理员的薪水远低于 Facebook 的普通员工，他们在信中声称，Facebook 的人工智能软件无法检测到所有违反 Facebook 公司政策的内容。

他们在信中写道：“没有我们，Facebook 就无法继续工作，庞大的媒体帝国就将面临崩溃。你们的算法无法识别那些充满嘲讽的内容，也不能从虚假信息中筛选出新闻报道，更无法针对自残或虐待儿童的内容做出足够迅速的反应，而我们可以。”

“Facebook 需要我们，现在是你们承认这一点并重视我们工作的时候了。为了利益牺牲我们的健康和安全是不道德的行为。”

Facebook 的一名发言人表示：“虽然我们认为内部对话是可以公开的，但这些讨论必须建立在真实的基础之上。Facebook 分布在全球的 15000 名内容管理员中，大多数人一直在家工作，而且在未来疫情长期存在的情况下也将继续这样做。”

发言人补充说道：“他们所有人从上班的第一天起就可以获得医疗保健福利和健康资源，而 Facebook 在确保办公室工作设施安全方面已经超出了健康指导原则的要求。”

CPL 和埃森哲则没有立即回应记者的置评请求。

最近，都柏林有超过 25 名 Facebook 内容管理员选择辞职，加入了 TikTok 新设立的信任及安全中心。