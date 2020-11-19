三星 Exynos 2100 芯片曝光：CPU 频率超骁龙 875 还能更省电

根据此前多方透露的消息，不出意外的话全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将有望提前至明年 1 月发布，包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三个版本，而按照往年惯例，该机很可能将继续全球首发高通新一代旗舰芯片骁龙 875。当然，除此之外也将在个别市场推出搭载自家最新旗舰芯片 Exynos 2100 的版本。现在有最新消息，近日有外媒就带来了该芯片的更多参数细节。

众所周知，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰除了将提供爆料已经非常多的骁龙 875 移动平台版本外，还将在韩国等市场推出性能同样强悍的 Exynos 2100 处理器版本，两款芯片同为 5nm 工艺制程，均将采用 “1+3+4”八核心设计。不过两款芯片在 CPU 频率上也有所区别，据外媒最新发布的信息显示，骁龙 875 的超大核主频为 2.84GHz，大核主频为 2.42GHz，小核主频为 1.8GHz。而 Exynos 2100 超大核主频为 2.91GHz，大核主频为 2.81GHz，小核主频为 2.21GHz。虽然从数据上看 Exynos 2100 的 CPU 频率均超过了骁龙 875，但爆料人 @Max Weinbach 表示，Exynos 2100 比前几代芯片拥有更好的能效比，因此不必担心会比骁龙 875 更耗电。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy S21 系列将依旧包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三款，除了将首发搭载全新的骁龙 875 外，还将推出搭载自家全新的三 Exynos 2100 移动平台的版本，同为 5nm 工艺制程，均将采用 “1+3+4”八核心设计，其中 “1”为超大核心 Cortex X1，峰值性能比 Cortex A78 高 23%，堪称真正意义上的 “超大核”。此外，S21 Ultra 还将有望同时支持开启 2K 分辨率和 120Hz 高刷新率，搭载一颗全新的 1.08 亿像素传感器，可以将进光量提升 12%，更快更好地拍摄夜景照片，保留更多场景细节。

据悉，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将有望提前至明年 1 月亮相，将首发搭载高通骁龙 875、三星 Exynos 2100 两款 5nm 旗舰芯片，并且将会在拍照、快充等方面带来更多的亮点。至于更多详细信息，我们拭目以待。