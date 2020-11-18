苹果官方详解 macOS Big Sur 正式版：为 M1 芯片精心打造，耳目一新设计

IT之家11月18日消息 苹果macOS Big Sur近期已经正式发布并开放下载，版本号为macOS 11.0.1(20B29)。苹果近期刚发布了搭载M1芯片的Mac mini、MacBook Air和MacBook Pro新机型，预装了全新的macOS Big Sur。苹果官方表示，macOS Big Sur此次更新为 Apple 强大的 M1 芯片精心打造，采用耳目一新的设计，并为 Safari 浏览器、信息、地图和隐私带来功能增强。

苹果 macOS Big Sur 是 macOS 这款先进桌面操作系统的最新版本，现以免费软件更新的形式提供给 Mac 用户。Big Sur 采用全新的精美设计，为主要 app 如 Safari 浏览器、信息和地图 app 带来诸多功能增强，并增加了全新隐私功能。Big Sur 经过由外到内都经过重新设计，可充分发挥 M1 芯片的强大性能，为 13 英寸 MacBook Pro、MacBook Air 和 Mac mini 带来更出色的 macOS 体验。IT之家获悉，苹果表示，Big Sur 和 M1 芯片携手，既能提供令人惊叹的功能、能效和数量更胜以往的 app，又保留了用户所喜爱的 macOS 体验，一举将 Mac 带入全新境界。

焕然一新的设计：让你一见如故，又能专注眼前

Big Sur 采用宽阔的新设计，令浏览更加轻松简单，更多控制选项尽在用户指尖。从窗口四角的圆边到颜色和素材的搭配，这套有想法的设计会让所有人受益，不管是首次使用 Mac 的用户，还是要求极高的专业用户。程序坞图标依然保持着 Mac 的特色，同时在 Apple 整个生态系统中以更加一致的方式展现，不论外观还是风格都更加统一。而 app 的新设计让用户在处理内容时更专注，与 app 互动时更轻松。按钮和控制选项在需要的时候会自动出现，不需要时则会隐藏，从而减少了视觉复杂度，并在前方突出最为相关的内容。

全新的控制中心可让用户在菜单栏上直接、快速地使用多种控制操作，如勿扰模式、显示器、键盘亮度等。升级后的通知中心让用户一眼就能看到更相关的信息，包括交互式通知和重新设计的小组件。

程序坞图标经过重新设计，在 Apple 整个生态系统中外观更加一致，同时也保留了 Mac 的特色。

全新的控制中心能让用户从桌面直接使用更多控制操作。

重新设计的小组件让用户一眼就能看到相关信息。

Safari 浏览器：更快、更加个性化、更强的隐私保护

这是 Safari 浏览器自 2003 年首次发布以来最大的一次更新，为这款极快的浏览器再次提速，同时保持行业领先的电池续航时间。Safari 浏览器的 JavaScript 引擎帮它超越 Mac 上的其他浏览器，加载常用网站的速度平均比 Chrome 快 50% 之多。在新款 Mac 的 M1 芯片上，Safari 浏览器现更拥有最高达 1.5 倍的 JavaScript 运行速度和将近 2 倍的响应速度。主流平台的流媒体视频播放更加鲜艳清晰，还加入了 YouTube 和 Netflix 的 4K HDR 内容。重新设计的标签页使 Safari 浏览器的导航操作更加迅速高效；屏幕上可显示更多标签页、悬停在标签页上可预览页面，并且网页图标将默认显示以便识别 。

Safari 浏览器在浏览网页时能提供更为个性化的体验，包括全新可自定义的起始页面，用户可以添加个性化背景图片、阅读列表、iCloud 标签页等。Safari 浏览器内置翻译功能，可以检测并翻译七种语言的网页。新的 Safari 浏览器扩展在 Mac 的 App Store 上更容易发现与下载，并分为多种类别，包括编辑焦点和热门榜单。

Safari 浏览器速度更快，具有可自定义的起始页面，从而打造更加个性化的浏览体验。

Mac 用户现可在屏幕上看到更多标签页，悬停在标签页上时还能看到页面预览。

Safari 浏览器基于先进的用户隐私功能打造了创新的隐私报告功能；该功能可为用户提供快速简报，帮助用户了解 Safari 浏览器已阻止哪些试图在网络上建立其信息档案的跟踪器。新工具还包括数据泄露密码监控，它会留意你已保存的密码是否有可能泄露，同时完全不会揭露用户的账户信息，甚至 Apple 也无法得知。为防止扩展读取用户浏览的网页、打开的标签页，甚至输入的内容，Safari 浏览器会提示用户，让用户决定某个 Safari 浏览器扩展何时可用于哪些网页。

Safari 浏览器的性能大幅提升、能效令人惊叹、带来新的自定义选项，并增强了隐私功能，在 Mac 上打造出色的网页浏览体验。

创新的隐私报告功能提供快速简报，列出 Safari 浏览器已阻止哪些试图在网络上建立用户信息档案的跟踪器。

信息 app：更引人入胜、更有表达力的沟通体验

Mac 上的信息 app 为用户带来新的工具，帮他们管理自己喜爱的群组对话，并通过有趣、吸引人的方式表达自我。用户可以将信息 app 列表中的对话置顶，而搜索功能也进行了重新设计，可帮助用户快速找到链接、照片和匹配词条。Mac 上的信息 app 还能和 iPhone、iPad 和 Apple Watch 无缝协作，让对话保持同步。

有趣的特效如气球、五彩纸屑等，可让 Mac 用户在信息中加点个性。用户还可以直接在 Mac 上创建和自定义拟我表情，通过自动生成的拟我表情贴纸展示自己，以贴切的方式表达心情和个性。此外，有了新的照片挑选器和 #图像，用户可以轻松分享图片、动图和视频。

新的群组信息让家人、朋友和同事之间的互动更加简单。单线回复让用户可以直接回复对话中的特定信息。用户只需输入姓名，便可向群组对话中的某个人发送消息，还能选择仅当自己的名字被提到时才接收通知。用户可以为对话设置照片或表情符号，为群组增添更多个性。

用户可在 Mac 上创建和自定拟我表情，还能分享符合自己个性和心情的拟我表情贴纸。

用户可在信息 app 中置顶对话，轻松地与家人、朋友和同事保持联系。

在信息 app 中分享精美的照片、视频或动图，比以往更快、更简单。

地图：探索下一个精彩旅程

地图 app 经过彻底重新设计，为你在 Mac 上探索世界带来了令人兴奋的新功能。用户可通过他们所信赖品牌提供的城市指南，尽情探索游玩好去处和各种精彩活动，还能自定指南，收录心仪的餐厅、公园和度假计划，并与朋友和家人分享。四处看看功能可提供目的地的 360 度视图，让你仿若身临其境，而新的详细室内地图则让你可以浏览主要的机场和购物中心。同时这也是第一次，你可以在 Mac 上规划骑行路线和电动汽车行进路线，并将其直接发送到 iPhone 上，以便在出行时随时查看。

Mac 上重新设计的地图 app 看起来赏心悦目，而城市指南可帮助用户发现和了解目的地。

现在，骑行爱好者在绘制骑行地图时，可将海拔变化、实时街道交通等种种因素考虑在内。

隐私：更高的透明度和用户控制权

隐私保护是整个 Mac 体验的核心所在，Big Sur 在其强大隐私保护的基础之上，进一步提升透明度，让用户更好地掌控自己的数据。Mac App Store 将于今年晚些时候推出。届时，每个产品页面都将包含一个新版块，展示开发者报告的 app 隐私处理方法摘要。受方便易读的食品营养标签启发，所提供的信息包括该 app 可能收集的数据类型，如联系方式或位置信息，以及这些信息是否会与第三方分享，以用于跟踪用途。

macOS Big Sur 基于 Apple 先进的隐私保护措施打造，带来更高的透明度和用户控制权。

开发者：将更多的 app 带到 Mac

有了 Big Sur, 开发者社区的 2800 多万名开发者可取用他们需要的各类工具，来打造适用于 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 的精彩体验。macOS 提供一系列强大技术，以简化向 Apple 芯片的过渡，因此，开发 app 现在变得更加简单。Xcode 12 让开发者可将现有的 Mac app 更新至 Universal 2 应用软件二进制文件，从而在单一的 app 中加入对 M1 和 Intel 的原生支持。Universal app 可充分运用 M1 芯片的全部性能，在现有的 Mac app 中速度最快、功能最强。而神经网络引擎登陆 Mac，也为开发者创造精彩的机器学习 app 提供了更多机会。

Rosetta 2 是 Big Sur 中的新技术，它让尚未更新到 Universal 的现有 Intel app，也能在配备 Apple 芯片的 Mac 上无缝运行。开发者将会发现，得益于 Metal 和 M1 的强大功能，某些对绘图处理需求极高的 app 在 Rosetta 2 下的表现，比在配备集成显卡的前代 Mac 上原生运行时更加出色。开发者还可以选择向 Mac 用户提供 iPhone 和 iPad app，而无需进行任何额外的操作，因此用户能使用的 app 数量比以往大大增加了。此外，Big Sur 的基础架构也经过优化，以解锁 M1 芯片的强大实力，包括用于图形处理任务的 Metal 和用于机器学习的 Core ML 等开发者技术。

现有的各款 Intel app，即使尚未更新到 Universal，也可通过 Rosetta 2 在配备 Apple 芯片的 Mac 上实现无缝运行。

去年，Mac Catalyst 随 macOS Catalina 首次登场，让开发者能够轻松地将自己的 iPad app 带到 Mac 上。现在，Mac Catalyst app 自动沿用了 Big Sur 的新设计，并带来强大的全新 API，使开发者能够更好地掌控 app 的外观和行为。SwiftUI 也迎来了重大升级，让开发者得以在所有 Apple 平台上使用共享代码编写完整的 app 和小组件，并轻松添加自定义 Mac 功能。