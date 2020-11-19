特斯拉柏林工厂开始招聘管理职位，领导电池芯制造工作

据报道，特斯拉目前正在德国柏林建设其首座位于欧洲的大规模电池和汽车制造工厂，该工厂目前又有了最新的进展，这家电动汽车制造商正在为德国工厂招聘管理职位。

特斯拉在今年早些时候召开了 “电池日”活动，在那次活动上，该公司发布了自己的电池芯，名为特斯拉 4680，并首次对外公布了其自己生产电池芯的计划。

之后，特斯拉在其位于美国弗里蒙特的工厂内设立了一条电池芯试生产产线，当前该公司正在提升这条产线的产能。

此前有报道称，特斯拉自主完成了整个生产系统的设计，该系统被命名为 Roadrunner，目前该公司正在利用该产线对器械进行改进，其目标是利用这个生产系统构建一个大规模电池芯生产工厂。

据信，特斯拉计划在其位于美国德克萨斯州、德国柏林以及中国上海的工厂内部署该系统，建设电池芯生产工厂。

按照施工进度来看，特斯拉位于柏林的电池工厂似乎将成为该公司首座开始生产电池芯的工厂。最新的消息称，当前，特斯拉正在进行人员招聘，以领导柏林工厂的电池芯制造工作。

特斯拉 CTO 德鲁 · 巴格利诺（Drew Baglino）在 LinkedIn 上发布了最新的招聘信息，他表示：“加入特斯拉在柏林的电池制造部门，加快向可持续能源的转型，领导职位正在招聘中。”

特斯拉柏林工厂当前正在招聘的职位包括电池芯制造运营领导，电池芯车间高级领导，以及电池芯生产工程经理。

此前的报道称，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）曾前往柏林超级工厂推动招聘工作，甚至曾亲自对应聘者进行面试。但是，他所主抓的是一个由 25 人组成的特斯拉工厂工作组，负责解决柏林超级工厂的建设问题。

截止到目前，特斯拉并未透露将从何时开始在柏林超级工厂内生产电池芯，但是外界推测，电池芯的生产时间将与车辆的生产时间相一致，此前特斯拉官方表示，将从 2021 年 7 月开始生产汽车。特斯拉计划，在柏林工厂内生产 Model Y，该车型将使用新的结构性电池组，而新的电池组则需要使用 4680 电池芯。

但是特斯拉也曾表示，将通过其试生产工厂所制造的电池芯，为欧洲的 Model Y 生产提供支持。

虽然官方表示，其在美国进行的电池芯生产只是试生产，其目的是为了测试和调整电池芯制造系统，从而为日后柏林等更大的工厂做铺垫，但是特斯拉的产量目标并不算低，该公司希望其试生产的年产能达到 10 GWh。这一产能比现在大多数电池厂的产能都要高，在特斯拉电池芯和柏林产 Model Y 的生产爬坡初期，这些电池芯将发挥重要的作用。