电动汽车创企 Rivian 将在中国推出小型电动汽车

11 月 19 日消息，据国外媒体报道，当地时间周三，美国电动汽车初创企业 Rivian 表示，将针对中国和欧洲市场推出小型电动汽车，并最终有可能在中国和欧洲生产汽车。

Rivian 成立于 2009 年，仅有 11 年的历史，是一家新兴电动汽车厂商。目前，该公司的投资者包括福特、亚马逊和考克斯汽车公司等。该公司的首座工厂位于美国伊利诺伊州的诺摩尔市，如今这座工厂已经开始试生产。

据悉，该公司明年将推出三款车型，即 R1T 电动皮卡、R1S 电动 SUV 以及为亚马逊提供的一款大型电动送货车。

该公司的 R1T 电动皮卡将与特斯拉的 Cybertruck 电动皮卡、福特的 F-150 EV 和通用汽车的悍马 EV 等展开竞争。

上周，Rivian 表示，其 R1T 电动皮卡和 R1S 电动 SUV 将开始接受预订。外媒称，首发版 R1T 和 R1S 的起售价分别为 7.5 万美元和 7.75 万美元，续航里程均为 300 英里（约 483 公里），这意味着这两款车型都将采用 Rivian 的 135kWh 电池组。

据悉，该公司将分别于 2021 年 6 月和 2021 年 8 月在美国开始交付首发版 R1T 和 R1S，并计划于 2021 年 11 月在加拿大开始交付这两款车型。

去年 9 月下旬，Rivian 宣布与亚马逊展开合作，利用 Rivian 的平台技术开发一款电动送货车，这种电动货车预计于 2021 年开始向客户运送包裹。

据悉，亚马逊向 Rivian 订购了 10 万辆电动送货车，这 10 万辆电动送货车订单是 Rivian 自成立以来获得的最大一笔订单。

Rivian 计划从 2021 年开始向亚马逊交付首批电动送货车，并希望亚马逊 2022 年能有 1 万辆电动送货车上路运行，剩下的 9 万辆将在 2030 年上路运行。