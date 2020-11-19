2020 年最糟糕密码出炉：第一名为 123456

IT之家 11 月 19 日消息 根据密码管理公司 NordPass 的数据库分析，人们仍然在使用最基本的网络密码，这些密码很容易被破解。

NordPass 在对近 2.757 亿个密码进行审查后，发布了 2020 年网上账户最常用的 200 个密码名单。排在第一位的是 “123456”，有 250 万人使用，去年该密码排在第二位。NordPass 表示，该密码已经被破解了超过 2350 万次。

数据显示，许多人固执地坚持使用弱密码，尽管这些密码的安全性是最差的。例如，稍短的密码 “12345”去年排名第一，但仍有超过 18.8 万名用户认为可以接受，在今年的榜单中排名第八。这两个密码都可以在不到一秒的时间内被破解。

情报机构警告说，针对政府的黑客攻击越来越复杂。

NordPass 表示，2020 年名单中的密码有大约不到一半（ 78 个）是新的。

研究显示，由于方便，人们使用简单易记的密码，还喜欢用脏话、数字、名字和食物。

在前 10 名中，“111111”也是最常用的密码，从去年的第 17 位上升到第六位，数字 “123123”则从 18 位上升到第七位。

文字方面，新密码 “picture1”加入了常用密码的行列，最终排在第三位。排在第四位的是 “password（密码）”。排在第 10 位的是 “senha”，这是榜单上的新密码，在葡萄牙语中是密码的意思。

紧随其后的是密码 “1234567”，排在第 12 位的是一直流行的 qwerty。

前十名的密码可以在 10 秒或更短的时间内被破解，而 “picture1”则可以在 3 小时内被破解。

IT之家了解到，中国网友常用的 5201314 位列第 48。

以下是排名前 50 位的密码：