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苹果 M1 芯片 MacBook Air 长时负载会降频，但温度明显比上代更低

2020/11/19 16:44:43 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 11 月 19 日消息 根据 Youtube 评测者 @Max Tech 的报道，苹果 M1 芯片的 MacBook Air 由于采用无风扇散热的设计，长时负载会有降频。

上图是外媒测试的 MacBook Air 在 Cinebench R23 中的多轮多核跑分，第一次跑分 7401 分，此时软件检测到的 SoC 功耗为 10W 左右，频率为 2.65GHz。第二轮跑分降到了 6735 分，频率为 2.47 GHz，功耗为 8W 左右。最后跑分稳定在 6300 多分。频率也降到了 2.35GHz。

温度方面，外媒表示 MacBook Air 在跑第二轮时C面最高温度为 35 度，D 面温度也远远没有上一代英特尔版高。外媒用 “Warm”和 “Burning”形容了两代 MacBook Air 的 D 面温度。

作为对比，16英寸的MacBook Pro i7版多核跑分为7043分。

IT之家稍早前报道，SbTech 发布的拆机视频显示，新款的 MacBook Air 内部散热设计大改，采用了无风扇设计，左边散热材料下面就是 SoC 芯片，可能是通过 D 面金属将热量导出。

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关键词：苹果M1芯片MacBook

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