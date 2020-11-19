Redmi K30S 至尊纪念版独占指关节操作，用户期待功能下放

IT之家 11 月 19 日消息 Redmi 红米 K30S 至尊纪念版于 11 月 1 日首发，销量破 10 万台，8GB+128GB 版本到手价 2299 元，8GB+256GB 版本到手价 2499 元。除了骁龙 865、144Hz LCD 屏、5G 支持等硬核配置之外，其中的指关节操作功能在发售后得到了用户的好评，小米社区内用户纷纷期待该功能能够推广至其它型号。

此前已有华为、vivo 品牌的手机支持指关节截屏等操作，得到了用户的广泛好评。不过根据用户反馈，该项技术存在一定的识别问题，而且贴钢化膜后灵敏度会下降。

Redmi K30S 至尊纪念版的指关节操作功能，支持指关节敲击截屏、划圈实现区域截屏、唤醒小爱同学、长按拖拉调节屏幕亮度功能，也可划 V 可实现更多自定义功能，比如扫码、手电筒、相机等等。

据IT之家了解，截止到目前，小米全系手机依然只有 Redmi K30S 至尊纪念版拥有指关节操作功能，连价格翻倍的小米 10 至尊纪念版也没有。小米迟迟未能跟进指关节操作的原因，很可能是由于专利授权的问题。今年年初有传言称，华为买断了指关节截屏的专利，但随着 Redmi K30S 至尊纪念版的发售，该传言不攻自破。Redmi 这款机型作为前期试水，如能解决专利问题以及灵敏度问题，指关节操作值得推广至更多机型。