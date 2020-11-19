苹果 iOS/iPadOS App 在 M1 Mac 上运行是什么样子：差异很大

IT之家11月19日消息 外媒9to5 Mac报道，苹果新款M1 Mac与英特尔前代的最大区别之一是，任何M1 Mac都可以运行iPhone和iPad应用。通过Mac App Store，你现在可以下载流行的iOS和iPadOS应用M1版本，不过开发者也可以选择退出。

下面就来看看在M1 Mac上运行iPhone和iPad应用的实际体验是怎样的。

首先，从那些已经选择退出的开发商开始。几乎所有的流媒体视频服务都选择不允许他们的应用在M1 Mac上运行，包括Hulu、Netflix、Plex和Amazon Prime Video。然而，这里惊喜是，HBO Max可以在M1 Mac上使用......但它表现不是很好。

例如，HBO Max应用不能调整大小，也没有办法进入全屏播放视频。这是在M1 Mac上观看视频的最糟糕的方式，但至少它还能够播放使用。

其他选择退出的知名开发商包括Instagram、Snapchat、Ferrite Recording Studio、Tesla、MyFitnessPal、Reddit、Messenger、TikTok和Spotify。

IT之家获悉，在Mac上运行iPhone或iPad应用的体验确实因App而异，而相关因素似乎是该应用在iPad上是否好用。例如，像 Reddit 的 Apollo 和 Overcast 这样的应用提供了出色的 iPadOS 应用，因此它们在M1 Mac 上运行得相当不错。

Facebook在Mac上的iPadOS应用很有意思。它实际上运行得很好，但也有一些无法实现的功能，包括所有链接到Messenger功能。因为iPad版Messenger在Mac上是不可用的。

另一个亮点是游戏。Zach Gage 创作的 《Good Sudoku 》能在 Mac 上玩。其他各种小规模的益智游戏也是如此，但涉足触控重头戏就比较麻烦了。有一些触控替代品可以复制触控手势，但默认方式是玩游戏的最佳方式。

大多数时候，像安全码自动填写、访问Safari Keychain和其他系统功能都能正常工作。触控ID集成的工作也正如你所期望的那样。确实遇到了一些钥匙串自动填充的问题，但不是持续的。

另一方面，在 iPad 上乏善可陈的 App，几乎在 M1 Mac 上也会乏善可陈。那些根本不提供iPadOS应用的应用，在M1 Mac上只能求助于他们的iPhone应用，而这几乎在每一个实例中都是糟糕的体验。

以下是其中一些应用的实际情况：

总结

归根结底，不同应用的体验确实有很大差异，但在 M1 Mac 上拥有几款优秀的 iPad 应用，总比没有好得多。此外，看到 Overcast 这样的应用程序在 Mac 上的表现，很可能会促使更多开发者对其 iPad 应用程序进行改进，然后打开魔力开关，在M1 Mac 上体现价值。

此外，在Mac上看到iPad应用，将有望刺激更多的人采用Catalyst技术，让开发者将他们的iPad应用带到Mac上，提供更优化的体验，而不仅仅是通过Mac App Store提供iPad版本。