分析师：苹果 iPhone 12 系列的 “超级周期”正在进行，中国市场是关键

IT之家 11 月 20 日消息 根据投资公司 Wedbush 进行的供应检查，目前苹果的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro“超级周期”正在进行。

在 AppleInsider 看到的一份给投资者的说明中，Wedbush 分析师 Daniel Ives 表示，最近的亚洲检查表明围绕 iPhone 12 在美国和中国的需求 “逐步看涨”。Ives 目前预测，苹果供应商将在上市初期出货 8000 万部 iPhone 12，而初期销量将大约略低于 9000 万部。

Wedbush 认为，围绕 iPhone 12 Pro 机型的需求出现了 “明显的回升”，有迹象表明，6.1 英寸的机型目前是 “明星机型”。不过，iPhone 12 Pro Max 的需求也非常强劲，Ives 指出，这对进入 2021 年的苹果的平均售价（ASP）来说是个好兆头。

在 10 月底，Ives 预计新 iPhone 的销售量为 7500 万台。在周四的说明之前大约 8 周，也就是在 iPhone 12 发布之前，该分析师预计为 6500 万至 7000 万部。

“我们已经很多年没有看到苹果这样的发布会上升趋势了，根据我们的分析，唯一类似的 iPhone 轨迹应该是 2014 年的 iPhone 6，”该分析师说。

根据苹果在线商店的交货时间，以及 Wedbush 的亚洲检查，Ives 认为，iPhone 12 的预订量已经达到到了 iPhone 11 的近两倍。

在中国，强劲的澎湃需求创造了 iPhone 12 产品线进入假日季的健康表现。这家投资公司此前称中国是 2020 年至 2021 年超级周期的 “关键成分”。

“据我们估计，目前全球 9.5 亿部 iPhone 中有 3.5 亿部处于升级机会窗口期，我们相信，尽管消费背景较为疲软，但随着重大节日季的到来，这将转化为苹果前所未有的升级周期。”Ives 写道。

IT之家了解到，该分析师维持其 150 美元的 12 个月 AAPL 目标价，基于对其 2021 年财测的部分估值之和。细分来看，这是基于服务的 15 倍倍率，约为 9000 亿美元，苹果硬件业务的 7.3 倍倍率为 1.7 万亿美元。