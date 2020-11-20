绕过苹果，谷歌云游戏将以网页应用形式登陆 iOS

美国当地时间周四，谷歌正式宣布其云游戏服务 Stadia 将以网页应用的形式登陆苹果 iOS 平台。此举旨在追随微软的脚步，以绕过苹果应用商店的限制。

谷歌表示，该公司始终在开发 Stadia 的网页应用版，它将可以在苹果 Safari 浏览器的移动版上运行，类似于微软打算在明年某个时候在 iOS 上提供的竞争服务 XCloud。

不过，谷歌打算在未来几周即对其 Stadia 网页应用版进行公开测试，从而抢占先机。与此同时，英伟达也在周四宣布，其云游戏服务 GeForce Now 在 iOS 上的测试版网页应用程序已于当天推出。

今年 8 月下旬，苹果澄清了有关云游戏服务的规定，告诉谷歌和微软等服务提供商，由于苹果对 iPhone 和 iPad 上的云游戏服务施加了限制，他们的应用程序不允许在应用商店上架。

在遭到微软和其他公司的公开抵制后，苹果最终放松了限制，但其应用商店仍要求公司提交单个游戏以供审查。微软称这一妥协 “对消费者来说是最糟糕的体验”，然后决定为 iOS 开发 XCloud 的网页应用版本。现在，谷歌也在做同样的事情。

谷歌宣布最新消息时，恰逢 Stadia 发布一周年。继本周早些时候宣布 Bungie 的《命运 2》（Destiny 2）基本版将不再需要每月 10 美元的 Stadia Pro 订阅费后，谷歌还宣布，其首批免费游戏将登陆 Stadia。

同时，谷歌还宣布为 Stadia 推出 State Share 功能，允许玩家在社交媒体上与观众或粉丝分享他们在游戏中的准确点数。该功能将于明年 1 月发布，届时 IO Interactive 将发布《刺客 3》(Hitman 3)。

谷歌还公布了有关 Stadia 的最新统计数据。尽管其没有透露有多少人注册了 Stadia 或订阅了它的 Stadia Pro 服务，但在过去的 12 个月里，该公司已经在 Stadia 上推出了 80 多款游戏，并计划在今年年底前再上线 135 款游戏。此外，谷歌还在该平台上添加了 100 多项新功能，包括本月早些时候首次推出的家庭分享功能。