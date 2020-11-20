微软宣布采取措施：尽力不将用户数据提供给政府

据报道，微软本周宣布，将挑战所有政府索取用户信息的要求，以应对欧盟针对发送至美国的数据安全性的审查。

微软首席隐私官朱莉 · 布里尔（Julie Brill）周四在博客中还表示，如果用户数据以不恰当的方式披露给政府机构，微软将给予用户相应的补偿。

包括微软在内，多家大型科技公司仍在研究如何继续以合法方式向美国发送数据。7 月份，欧盟法院做出标杆性判决，推翻了用于将信息从欧洲发送到美国的主要法律体系，即 “隐私盾牌”。欧盟法官表示，做出这一判决是因为担心用户数据遭到美国情报机构刺探，存在安全风险。

此前基于 “合同条款”将用户数据发送到美国的公司必须采取额外的隐私保护措施，例如加密。“合同条款”是少数几种发送数据的合法方式之一。如果企业或监管机构认为，客户数据在美国或其他地方不安全，他们可能会彻底停止这样的数据转移。

布里尔说：“我们相信，我们今天宣布的新举措已经超出了法律的范畴。”对执法请求的法律挑战将涉及各国政府，而不仅仅是美国。“我们希望这些额外的措施能增强用户对个人数据的信心。”

欧盟数据监管机构 “欧洲数据保护委员会”上周发布指导意见，帮助企业确定，在数据传输之前是否需要采取额外措施，例如使用假名来交换身份信息。

微软此前已经在用户协议中加入了其他承诺，包括对传输中和静态的数据进行加密，以及只有在明显被迫的情况下才会遵守政府对数据的合法要求。