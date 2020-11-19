微软 Win10 Dev 预览版 Build 20262 发布（附更新内容及已知问题）

IT之家11月19日消息 微软今天发布了Windows 10 Dev预览版Build 20262，属于FE_RELEASE开发分支，它不同于Windows Insider团队在5月份开始使用的MN_RELEASE分支。本次更新带来了大量Bug修复，另外还有一些已知问题。

IT之家获悉，来自FE_RELEASE开发分支的新Build仍然没有与特定的Windows 10版本相匹配，这意味着，这并不一定是为了Win10 21H1版本。

此外，在切换到这个新的开发分支之后，微软警告Insider测试者，最近的一些新功能，包括更新的表情符号选取器、重新设计的触摸键盘、语音输入、主题感知闪屏等都会消失。后续将会再添加回来。

下面是更新内容：

修复和改进

修复了导致某些应用程序在最近的构建中意外地透明启动，没有内容可见的问题。

修复了旧的 SleepStudy etls 意外地没有被清理的问题。

修复了由于底层崩溃导致手写笔被配对后第一次点击时没有响应的问题。

修复了导致在触摸板上滚动时使用 CTRL+W 关闭浏览器标签后，触摸板滚动不再在焦点标签上工作的问题。

修复了与 “第一次见”相关的一些通知没有本地化的问题。

修复了在扫描模式下使用讲述人时，无法在验证对话框中使用空格或回车键激活 “用密码或智能卡登录”按钮的问题。

修复了最近即当 Wi-Fi 和蜂窝网络都连接时，如果 Wi-Fi 断开，会弹出表示蜂窝网络仍然连接，但应用程序实际上无法使用互联网的问题。

修复了在最后几个版本中影响一些 Insiders 的高概率 DWM 崩溃的问题。

修复了当导航到存储感知时，可能导致设置崩溃的问题。

修复了导致一些收件箱中的应用在升级后与前一个版本的应用注册问题。

已知问题



微软正在研究有关更新过程在尝试安装新版本时长时间挂起的报告。

尚未为所有Insiders启用固定网站的实时预览，因此当你将鼠标悬停在任务栏中的缩略图上时，可能会看到一个灰色窗口。正在继续完善这一体验。

微软正在努力为现有的固定网站启用新的任务栏体验。同时，你可以从任务栏中取消固定网站，将其从edge://apps页面中移除，然后重新固定网站。

微软正在调查一些用户在使用微软帐户登录各种应用程序时看到错误0x80070426的报告。如果你遇到它，重新启动你的电脑可能会解决这个问题。

微软正在调查一个问题，即在采取此构建版本后，在“设置”>“系统”>“存储”>“管理磁盘和卷”下没有驱动器出现。作为一个变通方法，你可以在经典的磁盘管理工具中管理你的磁盘。

微软正在调查一些屏幕在启用深色主题时在深色背景上错误地出现黑色文本的报告。

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