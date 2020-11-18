微软 WinUI 3 预览版 3 最新支持 ARM64，新增拖放等功能

IT之家11月18日消息 微软今天宣布发布 WinUI 3.0 预览版 3。WinUI 是微软用于构建 Windows 应用程序的最先进的用户界面技术。

WinUI 3 是一个 UI 层，它采用了解耦的 UWP XAML 视觉层——WinUI 2 库，并将其与更多的现代特性和功能相结合。这个层可以用在任何桌面应用或 UWP 应用中。

IT之家获悉，自 7 月发布 WinUI 3 预览版 2 以来，微软一直在努力开发 WinUI 3 预览版 3。此次更新包括无数的 Bug 修复、有趣的新功能以及对现有功能的改进。

WinUI 3是目前正在开发中的，可扩展的功能，可以扩展为成熟的端到端独立UI框架。此UI框架继承了WinUI和UWP XAML的传统，提供了最新的图形功能和Fluent Design样式，这些样式包含了当今的现代设备、硬件和输入。从技术上讲，WinUI 3将Windows 10的XAML、Composition和Input层分离，并通过NuGet将它们独立分发给针对Windows 10版本1803及更高版本的任何应用。它可以在基于C ++和.NET的应用程序中使用。

下面是 WinUI 3 预览版 3 新增的一些亮点：

新功能

支持 ARM64

在应用程序的内部和外部拖放

RenderTargetBitmap (目前只有 XAML 内容 --SwapChainPanel 内容将在以后获得)

改进的工具 / 开发者体验：

Live Visual Tree、Hot Reload、Live Property Explorer 和类似工具。 Intellisense 现在支持 WinUI 3

MRT Core 集成——让应用程序在启动时更快、更轻，并提供更快速的资源查询。

支持自定义光标

离线程输入 API

这些变化继续推进了 WinUI 3 支持重载、复杂应用的功能。由于这是一个预览版，因此并非完全没有错误 Bug。

WinUI 3预览版3的更多内容可点此链接查看。