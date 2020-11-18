微软 Edge 将加入多任务处理、后台通知、历史记录菜单等新功能

IT之家 11 月 18 日消息 据外媒 WindowsLatest 今日报道，基于 Chromium 的微软 Edge 浏览器在最新的更新中获得了一些新功能，以改善用户体验。

第一个新功能称为 “后台通知”，现在正逐渐向使用 Edge 85 或更高版本的所有人推出。

顾名思义，当浏览器未在后台（非任务栏隐藏）运行时，后台通知将允许 Microsoft Edge 从您喜欢的网站和服务向您发送通知。

第二个功能是用于多任务的自定义窗口名称（Edge Canary）

通过该功能，用户可以自定义命名任意 Edge 窗口，以简化多任务处理。

第三个是 “历史记录菜单”（Edge Dev/Beta）

万众期待的历史记录同步和旧版 Edge 所有的新历史记录菜单即将上线，目前该功能已经上线 Beta 版，预计下一个稳定版将正式提供该功能。而微软在最近的更新中将 “历史记录”按钮（可隐藏）添加到 “收藏夹”旁边的工具栏中，这将使用户可以从当前和同步的设备中快速访问浏览历史记录。

该功能提供了 “全部”、“最近关闭”和 “来自其他设备的标签”三种选项，用户可在历史记录同步下快速查找其他设备或本机历史，包括 macOS，Android，iOS，Linux 和 Windows。

此外，微软 Edge 现在支持还原最多 25 个选项卡和窗口。当然也有一些其他功能，例如现在允许测试人员在 PDF 文档中使用文本注释（之前只有涂鸦）。

IT之家了解到，微软 Edge 浏览器 Dev 版本目前最新的版本是 88.0.702.0，用户可于微软官网下载。