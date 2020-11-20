Redmi Note 9 Pro Max“超大杯”曝光，今天公布发布时间

IT之家 11 月 20 日消息 近日关于 Redmi Note 9 系列新机的爆料越来越多，昨日一张曝光的截图显示，该系列似乎还有 “超大杯”产品，名为 Redmi Note 9 Pro Max。

图片应该是展示了小米旗下手机设置里面的重置手机功能页面，除了显示 Redmi Note 9 手机外，还有 Redmi Note 9 Pro、Redmi Note 9S、Pro Max 三款机型。

根据此前消息，全新的 Redmi Note 9 系列均将采用 LCD 挖孔全面屏设计，最高拥有 120Hz 屏幕刷新率和 240Hz 的触控采样率。作为区别，标准版将搭载的是联发科天玑 720 处理器，而高配版则将搭载高通骁龙 750G 处理器，且还将有望搭载 1 亿像素主摄，传感器尺寸为 1/1.52 英寸，单位像素面积为 0.7μm，支持 9 像素合一也就是等效 2.1μm。

值得一提的是，11 月 19 日晚间，小米集团副总裁、红米 Redmi 品牌总经理卢伟冰发微博称 “晚安，明天见”，并配上了 Redmi Note 系列全球销量突破 1.4 亿的海报图，疑似暗示将于今天正式公布 Redmi Note9 系列的发布时间。IT之家注意到，卢伟冰这条微博的小尾巴是 “Note9 三剑客”，明示了 Redmi Note 9 系列将包括三款新机，但这跟上面截图曝光的四款机型貌似矛盾。