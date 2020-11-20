《消费者报告》：特斯拉可靠性排名倒数第二，不推荐 Model S

据报道，美国杂志《消费者报告》近日发布了最新的年度车辆可靠性调查。根据调查，《消费者报告》不再推荐特斯拉的 Model S，对新款 Model Y 的可靠性也颇有微词。另外，日本的丰田于 15 年来首次未蝉联该可靠性调查的第一名，尽管该日本汽车制造商的车辆仍保持较高的总体评分。

《消费者报告》的车辆测试高级总监杰克 · 费舍尔（Jack Fisher）说，特斯拉的 Model S 在空气悬架、主计算机和触摸屏控制方面都存在问题。Model Y 的车身硬件和油漆也存在问题。

2015 年，《消费者报告》曾将 Model S 评为有史以来最受欢迎的车辆。但是现在，费舍尔说：“我们看到这款车上存在各种各样的问题。在整个生命周期中，Model S 的质量摇摆不定，”因为自 Model S 于 2012 年首次发布之后，特斯拉一直在不断地更新 Model S。

一般来说，旧的车型在可靠性方面的表现会更好，因为随着时间的增长，公司会倾向于解决出现的问题。但是特斯拉在不怎么改变车辆外观的情况下，一直在持续地更新车辆，包括远程软件升级。远程软件升级也是特斯拉领先的一个汽车行业新趋势。

总体上，特斯拉在最新的可靠性调查中排名倒数第二。由于年初开始销售的 Model S 和 Model Y 存在的一些问题，特斯拉的排名相比去年下降了两个排名。《消费者报告》称，Model Y 的可靠性 “远低于平均水平”。

在最近一次广泛报道的事故中，一位车主的全新特斯拉 Model Y 的玻璃车顶整个地飞了出去。

《消费者报告》指出的大部分问题，也是特斯拉一直存在的问题。特斯拉曾告知老款 Model S 和 Model X 的车主，称如果车主之前自费修理过他们车辆上的主计算机，那么特斯拉会返还部分修理费。该故障表现为触摸屏空白，司机无法访问温度控制和后视摄像头，以及其他一些小问题。该故障与存储车辆数据的计算机内存设备失灵有关。

在特斯拉向车主发出此通知后，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）对 2012 年至 2018 年初之间制造的 Model S 和 Model X 上的主计算机问题，发起安全调查。根据工程分析的结果，该联邦调查或可要求车辆强制召回，而这显然超出了特斯拉的保修范围。根据 NHTSA 的文件，受影响的车辆大约有 159000 部。

杰克 · 费舍尔说：“我们会继续推荐许多可靠的电动汽车，比如雪佛兰的 Bolt，日产的 Leaf 以及现代的 Kona Electric，这些电动汽车的驾驶成本要比传统的汽油车更低。我们在某些最新款的电动汽车中看到的初始问题仍在保修范围内，并且未来可能会得到改进。随着更多车型陆续上市，我们将持续观察电动汽车的长期可靠性和成本。”

《消费者报告》的可靠性调查对 26 个汽车品牌进行了排名，其中日本汽车制造商总体表现最出色。

日本的马自达首次在可靠性调查中排名第一。丰田汽车排名第二和第三。《消费者报告》称，自 2005 年发布可靠性调查以来，丰田产品的可靠性一直排在第一。

别克、本田和现代今年的排名分别为第 4、5 和 6。福特汽车的林肯今年垫底，比去年同期下降 11 位。倒数第二的则是特斯拉。

这项调查涵盖了 2000 年至 2020 年的车型，排名基于超过 30 多万部车辆车主提供的数据。然后，该组织根据各品牌报告的问题数量和其他衡量指标，预测可靠性得分。

可靠性排名也是《消费者报告》给车辆评分以及判断车辆是否值得 “推荐”给消费者的一个关键因素。总体评分还包括道路测试性能、车主满意度调查结果、车辆是否配备关键安全系统以及碰撞测试结果（如有）等。

以下为可靠性调查的完整排名：