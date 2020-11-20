OPPO Reno5 系列曝光：搭载骁龙 765G、天玑 1000 和骁龙 865

IT之家 11 月 20 日消息 数码博主 @数码闲聊站 今日爆料称，OPPO Reno5 系列全系标配 65W 闪充，采用单打孔直屏 / 单打孔高刷新率曲面屏设计，搭载的芯片分别为高通骁龙 765G 5G（sm7250）、联发科天玑 1000（mt6889）以及高通骁龙 865（sm8250）。

IT之家此前曾报道，OPPO 两款机型本月初通过了工信部入网审核，型号分别为 PEGT00 和 PEGM00，而该机目前也已通过 3C 认证，证实将提供 65W 快充。

通过入网信息可知，OPPO Reno 5 正面采用了一块 6.43 英寸的 FHD + 分辨率的 AMOLED 屏幕，搭载了一颗主频为 2.4GHz 的 8 核处理器，运行 Android 11 系统，运存为 8GB 和 12GB，机身存储可选 128GB 和 256GB

其他方面，该机采用矩阵式后置四摄设计，主摄为 6400 万像素，还有一枚 800 万像素镜头和两枚 200 万像素镜头，前置镜头可达 3200 万像素，电池容量标注的是 2100mAh，应该是采用了双电芯设计，即 4200mAh 左右，尺寸为 159.1×73.4×7.9mm，重 172g。