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M1 Mac 禁用电池运行状况管理，但依然可以优化电池和充电

2020/11/21 9:45:53 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家11月21日消息 众所周知，苹果已经为 iPhone、AirPods、Apple Watch 和 Mac 等设备上引入了电池健康管理功能，旨在通过降低电池化学老化的速度来延长电池的使用寿命。

然而，在 M1 Mac 上，关闭电池运行状况管理的选项已消失，也就是说用户无法自己选择。但外媒9to5mac给出了一份教程以帮助用户。

如何在 Mac 上打开 / 关闭优化的电池充电 (和电池运行状况管理)

电池健康管理和优化充电在 macOS Big Sur 中是默认开启的。IT之家提醒，这个功能最好还是保持启用。

运行Big Sur的Intel Mac：

  1. 打开系统设置

  2. 选择底部的电池

  3. 你可以用选择关闭优化的电池充电 (选择完全关闭或 “关闭到明天”)

  4. 点击底部的 “电池运行状况…”

  5. 你也会得到关闭电池运行状况管理的选项

  6. 点击 “关闭”确认更改

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M1 Mac：

  1. 遵循相同的步骤打开设置

  2. 系统偏好设置>电池>优化的电池充电

  3. 您可以选择“关闭到明天”或永久关闭

  4. 但是，如果您单击“电池健康状况...”，则会看到电池的状况，但没有关闭“电池健康状况管理”的选项

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运行Catalina的Mac（至少10.15.5）

  1. 前往系统偏好设置>节能

  2. 现在单击电池运行状况…

  3. 您可以取消选中电池健康管理

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关键词：M1Mac电池

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