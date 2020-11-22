英伟达 GeForce RTX 3060 Ti FE 实拍图曝光，约 2600 元，12 月发布

IT之家11月22日消息 外媒 VideoCardz 今日放出了一份 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 创始人版本的外观图。

英伟达 GeForce RTX 3060 Ti 基于 GA104-200 GPU，这是该 GPU 的第二个版本。该型号将提供 256 bit 的总线带宽与 8GB GDDR6 14Gbps 显存。也就是说，该型号将具有与 RTX 3070 完全相同的显存配置。

▲ 正面照，图源 VideoCardz

此外，RTX 3060 Ti Founders Edition 具有与 RTX 3070 FE 相同的散热器设计。但由于 3060 Ti 配色中的的银色略多，因此外观略有不同。该卡同样采用 12 针电源线，但居中摆放。值得一提的是，3060ti FE 附带了转接器。

▲ 背面照，图源 VideoCardz

英伟达 GeForce RTX 3060ti 将拥有 4864 个 CUDA 核心，152 个张量核心和 38 个 RT 核心。

▲ 外包装，图源 VideoCardz

英伟达宣称，这款显卡将比 GeForce RTX 2080 SUPER 更快，后者售价为 699 美元。而 RTX 3060 Ti 预计价格为 399 美元（约合人民币 2617 元）。英伟达方面将在 12 月 2 日发布这款显卡。

此外，目前已有多家板卡厂商的非公版型号曝光，详情可参见IT之家此前报道。