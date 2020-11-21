三星稳坐 DRAM 市场头名，利润率 41%，预计 Q4 仍持续降价

IT之家11月21日消息 据韩联社援引 TrendForce 的数据，三星目前仍是 NAND 闪存领域的领导者，按收入计算，其在全球 DRAM 市场中的份额在 7-9 月期间占 41.3%，相比上一季度下降了 2.2 个百分点。

TrendForce 称，三星在 DRAM 芯片的收入在 2020 年第三季度总计达到 72.1 亿美元，相比上一季度下降 3.1%。

三星的竞争对手 SK 海力士（SK hynix Inc.）以 28.2% 的市场份额排名第二，较上一季度下降了 1.9 个百分点，其收入环比下降 4.4% 至 49.2 亿美元。

“三星和 SK 海力士的季度收入出现了下降，因为它们各自的出货量增长很小，不足以弥补各自平均销售价格（ASP）的下跌。”

美国厂商美光科技公司排名第三。该公司第三季度的市场份额跃升至 25%，较上一季度增长了 4 个百分点，其收入环比增长 21.9% 至 43 亿美元。

IT之家了解到，集邦表示：“美光在最新财季的平均售价下降幅度较小。”“此外，美光还从出货量的大幅增加以及每 bit 固定成本的减少中受益。”

总体而言，由于服务器制造商由于库存过多而导致芯片制造商的芯片采购疲软，DRAM 供应商普遍受到该行业价格下降的打击。

数据显示，受益于成本优化，三星第三季度的营业利润率（operating margin）保持在 41%。而由于服务器 DRAM 在其产品组合中占据了相当大的份额，SK 海力士的营业利润率下降至 29%，同期下降了 6 个百分点。

第三季度全球 DRAM 收入环比增长 2% 至 174.6 亿美元，预计第四季度的 DRAM 市场将与第三季度相似。

TrendForce 表示：“服务器 DRAM 市场的持续疲软将继续对 DRAM 产品的整体单价施加压力。”“因此，2020 年第四季度将再次出现 bit 出货量上升和价格下降的情况。”