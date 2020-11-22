再延长 6 个月，谷歌：Windows 7 Chrome 浏览器将于 2022 年 1 月 15 日结束支持

IT之家11月22日消息 外媒 DrWindows 报道，谷歌将 Windows 7 Chrome 浏览器的支持结束时间延长 6 个月。

微软在今年 1 月结束了对 Windows 7 系统的支持，但仍有大量公司和家庭用户没有升级到 Windows 10 系统。

谷歌曾计划在 2021 年 7 月 15 日结束 Chrome 浏览器对 Windows 7 的支持。不过，谷歌认识到，2020 年并不是完全正常的一年，一些IT项目，比如将网络升级到 Windows 7 的需求，可能已经退居其次。

在 Kantar 的帮助下，谷歌发现有 21% 的企业仍在处于向 Windows 10 迁移的过程中。

在评估了目前的情况后，根据谷歌尊贵的企业客户反馈，谷歌决定将 Chrome 浏览器对 Windows 7 的支持至少延长到 2022 年 1 月 15 日。这比他们之前通报的 2021 年 7 月 15 日延长了 6 个月。

IT之家获悉，通过这次延长支持时间，仍在升级的企业可以放心，他们仍可以在 Windows 7 上继续受益于 Chrome 的安全和生产力优势。

微软此前将 Windows 7 上新 Edge 浏览器的支持结束时间定在 2021 年 7 月 15 日，但目前微软还没有表示他们会配合谷歌的延期。

谷歌希望这一扩展能给企业客户提供所需的灵活性，以继续支持他们的员工，同时在情况允许下撤离 Windows 7。他们表示，将继续评估企业客户所面临的状况，并在未来沟通任何额外的变化。