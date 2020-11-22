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微软盘点对 Chromium 浏览器开发贡献：在一起会更好

2020/11/22 16:37:49 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月22日消息 外媒 mspoweruser 报道，自从微软宣布将放弃开发自家的 EdgeHTML 渲染引擎，Edge浏览器采用谷歌开源 Chromium 渲染引擎以来，已经过去了近两年时间。

不过与其他公司不同，微软不仅将自己的引擎换成了谷歌的引擎，而且还成为了该项目的热心贡献者

日前微软高级产品经理 Eric Lawrence 发布了一张幻灯片，列出了微软对 Chromium 项目的贡献。并且表示，Chromium: Better together（Chromium: 在一起会更好）。

IT之家获悉，幻灯片上内容显示，微软至少向该项目提交了 1835 个变更列表（指自带的变更，已经提交给版本控制或正在进行代码审查），这些变化来自 161 名微软开发人员，并对以下组件做出了贡献：

  • 可访问性

  • 改善电池续航

  • HTML 表格控件

  • 媒体播放

  • 画布渲染性能

  • Windows 字体渲染

  • 布局

  • 滚动

  • 编辑和虚拟键盘

  • WebXR

  • HTML、JSON 和 CSS 模块

  • 隐私 - StorageAccess API

  • 企业、发布质量和安全改进

考虑到贡献的大小，将 Chromium 从谷歌的项目转移到谷歌和微软的项目上，对于广大开发者来说会更加便利。

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关键词：微软Chromium浏览器

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