诺基亚发布并商用全球首款对称型 25G PON 解决方案

日前，诺基亚在官网上宣布其全球首款对称型 25G PON 解决方案已商用，该方案兼容诺基亚现有的 PON 硬件（如接入节点和线卡），以提供真正的通用能力，并使通信服务提供商（CSP）能够为网络扩容同时增强光纤网络的利用率。

诺基亚是首家将 25G PON 端到端解决方案商业化的厂商。该解决方案基于诺基亚的 Quillion 芯片组和现有的下一代 PON 接入平台和线卡，旨在简化和降低成本。诺基亚解决方案的卓越带宽和低延迟性能（由专用的 Quillion 芯片组家族实现）意味着它可以支持 5G 传输以及企业真正需要的千兆服务。

诺基亚表示，该方案可以在同一基础架构上与 GPON 和 XGS-PON 共存，从而使 CSP 可以在不中断现有客户服务的情况下增加 25Gbps 的覆盖。同时也可以高效灵活部署 25G PON。

25G PON 是一项关键技术，它将使光纤成为支撑整个电信行业的基础设施，并向任何端点提供任何服务。与 50G PON 相比，25G PON 利用数据中心光网络技术的大容量和成熟的生态系统来实现最佳成本，大容量，最快上市时间以及最简单的演进路径，而 50G PON 将需要大规模的技术飞跃和很长一段时间才能成熟。

运营商和行业服务供应商普遍认为，有必要将 PON 网络的速度提高到 10Gbps 以上，以满足 5G 传输和优质企业服务的需求。最近，由 CSP、系统供应商、芯片组和光学组件制造商组成的联盟成立了 25GS-PON MSA，以加速 25G PON 的标准化和可用性。

诺基亚固定网络总裁 Sandra Motley 表示：“诺基亚继续引领 PON 的发展。我们拥有悠久的历史：从部署首批 GPON 到首批 10G PON 和下一代接入平台。重要的是，我们要不断推动技术并使我们的客户在充分利用现有投资的同时获得新技术。通过我们的 25G PON 解决方案，实现光纤宽带网络速率的大幅提升，CSP 将能够通过固定光纤和 5G 移动宽带，为消费者和企业带来更好的宽带。”

中华电信网络规划总经理 Chi-Min Lo 表示：“ 25G PON 是支持 5G 交叉传输的重要技术，我们的目标是将光纤宽带网络的速率提升到 10Gbps 以上，以满足不断增长的需求并抓住新的商机。我们很高兴与诺基亚合作，准备测试其 25G PON 解决方案，并期待将其投入实际应用。”

Omdia 高级首席分析师 Julie Kunstler 表示：“CSP 正在增加光纤接入网络的容量，以支持企业服务和 5G 无线传输。25G PON 支持容量升级，同时确保与早期 PON 共存。与此同时，25G PON 生态系统利用了现有的光网络技术和成熟的专业知识。”